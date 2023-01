Accidentes por manejar en estado de ebriedad, entre las urgencias de la temporada invernal

Durante la temporada invernal, las causas de atenciones en los servicios de Urgencias son, los accidentes automovilísticos relacionados con el consumo de alcohol en exceso; asimismo, las infecciones respiratorias como bronquitis y neumonía, añadió que otros motivos son: descompensaciones metabólicas en pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes o hipertensión.

Los grupos más vulnerables en este periodo son niños y niñas de 0 a 5 años y personas mayores de 65 años en adelante, por infecciones en vías respiratorias; y hombres y mujeres de cualquier edad con obesidad y enfermedades permanentes e incurables, así como adultos en general que manejen en condiciones inadecuadas.

Por eso, cabe recordar que la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí cuenta con seis áreas de Urgencias y cinco unidades de Atención Médica Continua, las cuales brindan atención durante las 24 horas del día, por lo que se pide a la población derechohabiente hacer un uso adecuado del mismo, con el fin de evitar la saturación del servicio, expuso el Jefe de Prestaciones Médicas, doctor Efraín Luna Barrios.

Cabe referir que los seis Servicios de Urgencias de los Hospitales de Segundo Nivel del IMSS y las cinco Unidades de Atención Médica Continua, ofrecen atención al derechohabiente los 365 días del año, las 24 horas del día.

Es así que hizo un llamado a la población derechohabiente para considerar su motivo de atención y determinar, sí es viable acudir al primer nivel, en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), con Atención Médica Continua, para no saturar los servicios de Urgencias y se otorgue atención oportuna en el paciente con urgencia real.

En los servicios de Urgencias de los Hospitales de Segundo Nivel del IMSS se ha implementado un sistema de clasificación y selección de pacientes con base en su gravedad, denominado TRIAGE, que tiene como objetivo priorizar la atención con base al nivel de gravedad y no al turno de llegada.

Se utiliza una escala definida con cinco colores como rojo, para pacientes que ameritan resucitación o reanimación porque están en situación grave en riesgo de muerte donde, la atención médica debe ser inmediata; continúan colores naranja y amarillo, considerados niveles de atención en urgencias reales.

En el caso de los colores verde y azul, corresponden a la atención en el primer nivel o Unidad de Medicina Familiar.

De presentarse una situación en donde haya riesgo de perder la vida, un órgano o su funcionamiento, se acuda de inmediato a recibir atención médica al servicio de Urgencias en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 1, No. 2 y No. 50 de la capital potosina, así como en el HGZ No. 6, en Ciudad Valles, y los Hospitales Generales de Subzona (HGSZ) No. 9, en Rioverde, y No. 4, en El Naranjo; además de las áreas de Atención Médica Continua de las UMF No. 45, No. 47 y No. 49 de la capital y en la UMF No. 10 de Matehuala y No. 37 de Tamazunchale.

