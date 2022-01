Académicos de la UNAM respaldan a estudiantes y maestros de Geografía de UASLP

Ahora son los académicos del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes pronunciaron su respaldo total a los catedráticos y estudiantes de la licenciatura de Geográfica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), luego de conocer que quieren suspender esta licenciatura por un periodo de tiempo. Los de la UNAM externaron su preocupación ante la suspensión de la participación del programa educativo para la convocatoria de nuevo ingreso del ciclo escolar 2022-2023.

Lo anterior se hizo saber a través de un oficio dirigido al rector de la UASLP, Alejandro Javier Zermeño Guerra, y manifestaron que en absoluto apego a la autonomía “los académicos pertenecientes al Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA) de la UNAM, le externamos nuestra preocupación ante la suspensión de la participación de la licenciatura en Geografía de la UASLP para la convocatoria de nuevo ingreso del ciclo escolar 2022-2023”.

Ellos se exponen que la Geografía es parte fundamental en la generación de conocimiento sobre el espacio en el que vivimos, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, es un programa educativo que tiene una demanda no tan grande como otras licenciaturas, situación que se tiene presente, ocurre en la licenciatura en Geografía que desde 2002 se integró a la oferta educativa de su universidad.

Pese a esto, es importante destacar que, bajo las estrategias consideradas para resolver esta problemática, creemos que una suspensión temporal no mejoraría el escenario sino por el contario agravaría la condición del programa educativo.

Entre los detalles que ofrecen es que la licenciatura en Geografía de la UASLP, representa una opción estratégica para la formación de especialistas en el estudio y análisis de las interrelaciones del ser humano con la naturaleza, desde lo local hasta lo global.

La disciplina es reconocida por abordar temas tan relevantes para el desarrollo nacional como son los riesgos socio‐ambientales, planeación urbana y regional, desigualdad y pobreza, cambio climático, cambio de uso del suelo, uso y manejo de recursos naturales, manejo de cuencas, entre otros. “Por tanto, consideramos que es de suma importancia que siga siendo una opción para los jóvenes que buscan ingresar a su universidad, toda vez que es una de las pocas opciones que existen en el centro‐norte del país”.

Dicho documento enviado al rector Alejandro Zermeño esta signado por José Antonio Vieyra Medrano, Investigador Titular B; Gerardo Héctor Rubén Bocco Verdinelli, Investigador Titular C; y otros académicos del CIGA.

Asimismo, Jaime Paneque Gálvez, Investigador Titular A; Gabriela Cuevas García, Técnica Académica Titular B; Hilda Rivas Solórzano, Técnica Académica Titular B; Karine Lefebvre, Investigadora Asociada C; Adrián Orozco Gutiérrez, Técnico Académico Asociado C; Jean Francois Mas Caussel, Investigador Titular C; Jovanka Spiric, Investigadora Cátedras CONACyT; Francisco Bautista Zúñiga, Investigador Titular B; María Estela Carmona Jiménez, Técnica Académica Titular C; Marta Astier Calderón, Investigadora Titular B; María Isabel Ramírez Ramírez, Investigadora Titular B; Raquel González García, Técnica Académica Asociada C; Yadira Mireya Méndez Lemus, Investigadora Titular B.

Al igual, lo suscriben Brian Napoletano, Investigador Titular A; Alejandra Patricia Larrazabal de la Vía, Técnica Académica Titular B; Manuel Eduardo Mendoza Cantú, Investigador Titular C; Luis Miguel Morales Manilla, Técnico Académico Titular C; Ángel Guadalupe Priego Santander, Investigador Titular A; Fabiola Araceli Velázquez Ayala, Técnica Académica Asociada C; Adrián Ghilardi, Investigador Titular B; Rosaura Paez Bistrain, Técnica Académica Titular A; y Cinthia Fabiola Ruiz López, Investigadora Asociada C.

