Abrirá Congreso investigación por concesión de recolección de basura en la capital

El Congreso del Estado integrará una comisión especial de diputadas y diputados que analice a fondo diversas situaciones que se han registrado en el ayuntamiento de San Luis Potosí, como la ampliación por 15 años de la concesión a la empresa regiomontana Red Ambiental-VIGUE.

El diputado José Luis Fernández Martínez señaló que tras lo ocurrido en el Cabildo de la capital, “vimos que el ayuntamiento trae algunas rayitas negativas; recuerdo el incidente de la transferencia de un crédito de BANSI al INTERAPAS, que provocó la alerta en el sistema financiero nacional por ser un procedimiento inadecuado”.

“Luego se llevó a cabo la votación de un contrato con la empresa encargada de la recolección de basura que no fue socializado, ni presentado de manera clara, abierta, pública, cuando se comprometen recursos que son de los habitantes de San Luis Potosí, en una discusión donde debió participar más gente, es algo que no huele bien, el que nada debe nada teme, no se deben hacer las cosas en lo oscurito como parece ser que se hicieron”.

Por lo tanto, dijo el diputado José Luis Fernández, el Grupo Parlamentario del Partido Verde propondrá la próxima semana la integración de una comisión especial que analice estos casos, pues viene también la revisión y posible ampliación de la concesión de Aguas del Poniente.

“Son temas que se deben discutir en el espacio de esta Soberanía, se debe investigar si hubo o no irregularidades en los procedimientos, para tener elementos para opinar y si las hubo, actuar en consecuencias; estamos afinando el sustento y los alcances que tendrá esa comisión especial”.

Puntualizó que “nosotros no tenemos ningún juicio de valor, solamente hablamos de lo que vemos y sentimos, de lo que está en el ánimo de la gente y en el caso específico de Vigue creemos que no se hicieron bien cosas, no hubo transparencia pero eso lo vamos a investigar”.