Abandono repercute en la salud de los adultos mayores: DIF SLP

Importante dar seguimiento oportuno a la salud de los adultos mayores y proporcionarles cuidados adecuados durante su vejez.

Así lo señaló Juan Martínez Castillo, supervisor del área de enfermería del Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar del Sistema DIF Estatal, quien además señaló que la principal problemática que enfrentan las personas de la tercera edad es el abandono.

“Nosotros pertenecemos al DIF estatal y nos dedicamos a la atención integral al adulto mayor, y hoy día esta población se enfrenta a condiciones de abandono o situación de calle “.

Martínez Castillo refirió que esto se debe a la falta de interés de las familias, quienes señalan que no pueden atender a los adultos mayores en casa y por lo que muchas personas adultas mayores se enfrentan a esta situación de vulnerabilidad.

Aunado a esto mencionó que este instituto funciona a través de diversas canalizaciones, por medio de las cuales determinan una valoración total del adulto mayor y así definir sus condiciones físicas y hasta emocionales.

Sobre esto último, el Supervisor del Área de Enfermería remarcó que estos padecimientos pueden agravarse si la familia de la persona adulta mayor no atiende de manera oportuna las necesidades de su familiar y por ello el abandono suele ser una de las causantes del detrimento físico de las personas mayores.

“Esto lo vemos cuando los familiares cuidadores abandonan a sus adultos mayores y son distintos los factores por los cuales el adulto mayor es abandonado, principalmente se puede ver a una mala dinámica familiar ”.

Explicó además que una mala previsión familiar sobre los posibles escenarios que se pueden presentar al cuidado de un adulto mayor, son los que ocasionan reacciones familiares de rechazo, pues se niegan a transformar sus dinámicas para el cuidado de otra persona.

“Hemos visto un cambio total en la dinámica familiar en la cual, el Adulto Mayor ya no pasa a ser una persona imprescindible o una persona que tenga impacto en la dinámica familiar, sobre todo cuando ya no están funcionales o en su defecto ya económicamente no es activa o no proporciona en este sentido un aporte a la familia”.

Contextos que también pueden orillar al mismo Adulto Mayor a abandonar su entorno familiar lo que repercute en su estado de salud y suele presentar incluso el desarrollo de enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, y otros malestares generales.

Ante este contexto de violencia que sufren las personas de la tercera edad Martínez Castillo indicó que es, la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, que también es una dependencia de gobierno del Estado , quienes hacen las gestiones para poder resguardar y proveer al adulto mayor de condiciones dignas de vida.

“Estas situaciones provocan en el adulto mayor incluso padecimientos mentales y su estado de salud empieza a deteriorarse, porque no son bien atendidos”.

Por ello el especialista hizo un llamado a no dejar de brindarle importancia a las personas de la tercera edad de la familia, entender sus condiciones y valorar los esfuerzos que hacen día con día.

“Al adulto mayor hay que tomarlo en cuenta como la parte importante y prioritaria que pertenece a la familia”.