A partir del año de edad, se puede embalsamar un cuerpo: funeraria

A partir del año de edad, se puede embalsamar un cuerpo, señaló Cristian Bueno Zavala, encargado de Funerales Zavala, quien indicó que por ley, se debe realizar este proceso para velar a un difunto.

Luego de que una niña de 3 años fue declarada como fallecida en Salinas Hidalgo y durante el velorio la familia se percató de que seguía con vida, Bueno Zavala explicó el proceso que siguen las funerarias al recibir un cuerpo, de inicio, señaló que se hace una distinción por tipo de defunción: natural, y accidental o violenta.

En el caso de muerte natural, cuando ocurre en un hospital, el médico certifica la defunción con los datos personales como fecha de nacimiento, edad, la causa de la defunción, y el día en que ocurrió; cuando se trata de una muerte accidental o violenta como un accidente, homicidio o suicidio, Servicios Periciales se encarga de levantar el cuerpo y lo remite al Servicio Médico Legista (Semele) para la necropsia, donde abren el cuerpo y determinan las causas del fallecimiento.

Agregó que hay casos en los que el fallecimiento ocurre en un domicilio particular y hay médicos que sólo expiden el certificado de defunción sin ver el cuerpo, sólo toman los datos que proporciona la familia, por ello los embalsamadores también deben tener conocimientos médicos, tanto para realizar el proceso como para verificar que están ante un cuerpo sin vida.

Ya con el certificado de defunción, los deudos solicitan el servicio de la funeraria, se envía una carroza de traslado para recoger el cuerpo en una camilla y es llevado al anfiteatro o sala de embalsamar en la funeraria, “cuando es muerte natural se pone el cuerpo en la plancha, se hace la desinfección del cuerpo, se baña con jabón y shampoo como en vida, se hace una incisión de 3 cm en la yugular, en la arteria carótida, y se conecta a un aparato con un catéter para drenar la sangre y poner químicos hechos a base de formol para la preservación del cuerpo”, se cose la incisión y se viste el cuerpo.

Cuando se trata de una muerte accidental o violenta, el cuerpo se recoge en el Semele con la abertura en forma de “Y” en el pecho debido a la necropsia, en ocasiones también tienen abierto el cráneo, por lo que el proceso es más complicado ya que deben volver a unir las partes, pero el proceso de preparación es el mismo.

Mencionó que por ley, para velar un cuerpo es necesario que esté embalsamado, además se establece que deben pasar 12 horas a partir de la muerte, para que se realice el proceso, aunque reconoce que en México, por usos y costumbres no se respeta ese lapso, pues las personas no quieren dejar solos a sus difuntos. Así mismo, hay ocasiones en donde por creencias religiosas, no se permite el embalsamado, en esos casos sólo se desinfecta el cuerpo, se le ponen tapones de algodón en las fosas nasales y se vela 5 o 6 horas, y se lleva a sepultar.

También refirió que por lo general, los bebés no son embalsamados, sobre todo los prematuros, ya que por su tamaño se pueden romper las arterias al tratar de realizar el procedimiento, así que en su lugar se les limpia con un gel especial y se visten, “se puede embalsamar desde 1 año con cánulas más pequeñas, y el aparato se nivela para que el químico no salga con tanta presión”.

Bueno Zavala señaló que en el caso de Salinas, la explicación para que en la funeraria no se hayan percatado de que la niña seguía con vida, es que el cuerpo no fue embalsamado, y mencionó que en sus años de existencia –desde 1947- en esta funeraria no se han topado con un caso similar.

