A favor de que las mujeres decidan, dice Gallardo sobre el aborto

Interrupción legal del embarazo, será un tema analizado en conjunto desde gobierno del estado y el poder legislativo, así lo señaló el mandatario Ricardo Gallardo Cardona, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha despenalizado el aborto a nivel federal en todo el país.

Quién también aseveró que "no serán borregos" del panorama que se avisora a nivel nacional, por lo que las y los diputados estatales deberán de posicionarse al respecto, con razones suficiente y argumentaciones válidas sobre el tema.

Sumado a esto remarcó estar a favor de que las mujeres tomen decisiones propias y lo que eso implica sobre sus propios cuerpos.

"Yo soy muy respetuoso en esos temas, me he mantenido siempre al margen y bueno, yo creo que ellas son los que deben de decidir, la mujer debe de decidir. Yo siempre he sido así, una persona que ha dejado que la mujer decida, entonces por decisión propia ella debe de decidir".

Esta despenalización a nivel nacional, se realizó a través de una decisión unánime del máximo tribunal, el cual obliga a las instituciones de salud publicas federales, a ofrecer el servicio de forma gratuita.

Las instancias que deberán acatar esta disposición son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o Pemex.

Aunado a esto, según lo señalado en la resolución de la Corte, ninguna área médica de estas instituciones de salud podrá criminalizar esta práctica .

Ante este panorama Gallardo Cardona señaló que es un tema con un panorama complicado en el que intervienen desde las comisiones que integran las y los diputados , hasta diversas organizaciones especialistas en el tema.

"Los que tendrán que decidir las y los diputados, ellos serán los que le den salida al tema, es un tema muy delicado, no es nada más decir si vamos o no vamos, hay que hay muchas organizaciones que están de por medio y y yo creo que hay que consensuarlo con las y los diputados", detalló.