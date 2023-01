Actualmente en el estado de San Luis Potosí se tienen a 617 mil personas mayores de 15 años, con rezago educativo debido a que no han concluido su educación básica, que es desde preescolar, hasta secundaria, firmó Paola Guadalupe Ortiz Martínez, coordinadora del Instituto Estatal de Educación para Adultos en la zona 2408, con sede en Soledad de Graciano Sánchez.

Quien indicó que de acuerdo a cifras que han obtenido, se tiene identificado que, de ese total, 104 mil 794 personas son analfabetas, es decir no saben leer ni escribir, 191 mil 540, no cuentan con primaria y 321 mil potosinos, no concluyeron la secundaria.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Ante este escenario, ha sido necesario reforzar el trabajo, es por eso que abrieron la convocatoria para que voluntarios, con vocación de servicio, se sumen al Programa de Educación para Adultos, que ofrece alfabetización, primaria y secundaria a personas mayores de 15 años, en situación de rezago educativo.

Las y los participantes de este programa, que deberán de ser mayores de 18 años y contar con al menos el bachillerato, además de llevar a cabo un proceso, que incluye un examen que los determine aptos para esta labor, recibirán un subsidio por la labor que estén realizando.

De acuerdo a la funcionaria, se estarán ofertando cuatro roles: de asesor, aplicador de examen, de apoyo, así como personal administrativo y operativo, para lo cual deberán de seguir un proceso.

El cual inicia con la recepción de documentos, que será del 9 al 13 de enero fecha en la que se debe de presentar CURP, identificación con fotografía, comprobante de domicilio y estudios, posteriormente se entregará un folio, el 17 de enero los interesados van a saber continúan con el proceso, si son seleccionados, van a tener acceso a la descarga de manual, que indica las funciones que van a realizar.

A partir del 23 de enero se asigna fecha para presentar un examen, dándose a conocer el día 29 quienes resulten aprobados, los que deberán presentarse los días 31 y 31 de enero, a incorporarse a padrón de registro y a partir del 1 de febrero, estarán en condiciones de incorporarse a los trabajos de alfabetización.