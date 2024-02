4 grupos de plantas, en la paleta vegetal para el Centro Histórico de SLP

Tras la aprobación a la paleta vegetal del Centro Histórico, el regidor Elías Pecina Rodríguez, destacó que es un aporte importante para que especies vegetales adecuadas sean plantadas y, por ejemplo, no destrocen el pavimento como sucede actualmente en ese cuadrante.

En su calidad de presidente de la comisión, detalló que ahora se podrán determinar qué especies vegetales se pueden plantar o sembrar en el perímetro del Centro Histórico de San Luis Potosí.

“Ello va a dar posibilidad que haya normatividad y cuestiones que se vinculen, para que tanto privados como gubernamentales puedan cumplir con lo que establece esta paleta vegetal”, indicó.

Se deben plantar solamente aquellas especies que se adapten a la zona, y “así vamos normando para que exista una uniformidad, con plantas que conserven imagen del Centro Histórico”, y que, se cuide también el tema de las banquetas, ya que con las raíces suelen destrozarse, como ya se ha visto.

El documento, como se citó en la sesión de Cabildo donde fue aprobado, fue elaborado por el Instituto Municipal de Planeación (Implan) trabaja ahora en la elaboración de la “Paleta Vegetal para el Centro Histórico”, con el que efectivamente pretende poner orden en la vegetación de la zona, y contar con especies adecuadas, ya que actualmente hay un desorden en los tipos de vegetación en el Centro Histórico.

Para ello, se tomaron en cuenta factores como su altura, el que no requieran mucho consumo de agua, que sus raíces no quiebren el pavimento, que sus ramas no representen una dificultad para la visión de conductores o peatones ni que afecten el entorno, entre otros.

Recientemente, el Implan consiguió que el Cabildo Municipal diera el visto bueno y aprobara la Paleta Vegetal para el Centro de Población de San Luis Potosí, que se elaboró con apoyo de especialistas de la Universidad Autónoma y del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Consiste también en fichas técnicas con información y características de especies nativas o adaptadas al municipio de San Luis Potosí, organizadas en cuatro grupos de plantas: arbóreos; arbustivos; herbáceas; suculentas y cactáceas.