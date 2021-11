Ximena Sariñana huele a espíritu adolescente

Ximena Sariñana acaba de lanzar "Amor adolescente", un disco creado a partir de la idea del romance que se experimenta a temprana edad, pero también alrededor de sus propias influencias musicales en esa etapa de la vida.

“Creo que siempre hay más de una capa en los títulos de los discos”, dice en entrevista con El Sol de México.

“Definitivamente, la herramienta que utilicé para transmitir ese mensaje fue toda la influencia musical de mi adolescencia, que de alguna manera justifica lo ecléctico que es el disco, pero realmente el tema principal es cómo se vive el amor en la adolescencia, cómo lo percibes y las distintas historias, inventadas o no, que experimentas.

Para la cantante, la idea del “amor adolescente” es algo que se puede vivir y recuperar en diferentes etapas de la vida, porque “es una manera de amar, todos podemos sacar algo de ahí (porque) es un amor que vives sin muchas etiquetas”.

Gossip Kult | Will Joseph Cook, entre la felicidad y la introspección

Y para reforzar esa idea, el disco cuenta con cinco interludios en los que se escucha a cinco jóvenes compartiendo su idea del amor.

“La idea se me ocurrió a partir de discos que yo escuchaba cuando era adolescente, como The Miseducation of Lauryn Hill, que también tenía esa idea parte en la que varios adolescentes hablan del amor en algo que parece un salón de clases, así que hice una especie de tributo a eso y a esos discos que eran casi temáticos”, comparte.

Sobre los interludios que solían incluirse en algunos discos, considera que son un arte que se ha perdido, hoy en día que la música se promociona a base de sencillos y añade:

“Fue muy bonito escuchar esas voces y tomarlas como inspiración para hacer música y para que también ayudaran a cerrar el concepto del disco”.

Foto: Cortesía Flaminguettes - Taleen Dersdepanian

DE BRITNEY SPEARS A NIRVANA

Otra de las grandes cosas de la adolescencia, es que en esa etapa somos muy desprejuiciados, por ejemplo en cuanto a nuestros gustos musicales.

Exacto, y por eso en este disco hay canciones muy pop, que van de la mano de lo que yo escuchaba en la adolescencia, desde Britney Spears o Backstreet Boys, hasta Nirvana, Radiohead y Pearl Jam, además de Julieta Venegas, Jumbo, Zurdok… Creo que de alguna manera así es como escucha uno la música en la adolescencia, porque estás experimentando muchas cosas nuevas y definiendo tu personalidad, qué es lo que te gusta y qué es lo que no, además de que es una etapa en la que genuinamente escuchas de todo, porque sigues escuchando esas cosas de la infancia, más lo que ponen en la radio, la música que escuchan tus papás, la que ponen en las fiestas y la que le gusta a tus amigos.

Me llama la atención que en los casos en que decides tomar una influencia, como la de la cumbia, el mariachi o incluso el rock, lo haces de una manera sutil, sin arrojarte por completo a ese estilo.

Sí, porque siempre le tengo mucho respeto a los géneros y sólo saco lo que me gusta de ellos para incorporarlo a mi manera de hacer música, además de que eso me ayuda a no perder mi esencia.

¿Harías un disco completo de puro mariachi?

Pues mira, si hay algo que he aprendido en esta carrera es “nunca digas nunca”. La verdad es que es súper entretenido cantar con mariachi, me encanta cómo se siente y además lo relaciono también con mi adolescencia, que en mi cursilería de esa época mi máximo sueño era que un mariachi me llevara serenata, ¡era genuino ese deseo! (ríe), por eso amo la canción que hicimos con Flor de Toloache, es una canción que desde que la escribimos supimos que tenía que tener ese sonido.

Gossip Kult | Flor de Toloache: Sin miedo a las fórmulas

Y es un disco en el que la mayoría del personal son mujeres.

Sí… Si hiciéramos una lista de toda la gente que participó, yo creo que la balanza sí se va más hacia las mujeres. Para empezar, el ochenta por ciento de las canciones salieron de

algunos ejercicios en los que participaron un montón de compositoras, y productoras, dentro de un soundcamp, que es algo que se usa mucho en la industria, aunque en este caso lo novedoso fue que fueran puras mujeres…

Foto: Especial

¿Cuáles son las canciones más grunge de este álbum?

Para mí, canciones como “Diva”, que tiene desde la armonía y la guitarra acústica hasta la temática de lo que se está hablando, porque es como una especie de “fuck everyone”, y también “Nostalgia”, que creo que tiene esa psicodelia igual, armónica.

Y esta es quizá una de las partes más interesantes del disco, ya que precisamente en “Diva” descubrimos a una cantante que tiene la capacidad de reírse de sí misma y de las críticas y comparaciones que la han acompañado durante muchos años.

“Diva es cien por ciento autobiográfica. Tenía muchas ganas de hablar de la experiencia de crecer siendo actriz y de cómo desde la infancia estás en la mira y te molestan por eso. A mí me decían “diva” en la escuela, porque faltaba a clases o porque actuaba y hacía música, así que invite a Tessa Ía, quien tiene una historia similar a la mía, ya que también es actriz desde muy chica y además tiene una carrera musical, pero también se enfrentó a todas estas críticas de: “Ah, claro, eres actriz y ahora quieres cantar, ¿no?”, cuenta.

“Así que escribimos esa canción y hacemos mucha alusión a mi vida pública, a los hashtags y memes que me han hecho y a las comparaciones con mis amigas, para burlarnos un poco de todo eso”.

No sabíamos que tenías ese tipo de sentido del humor.

Sí, pues hay que verlo con un poco de sentido del humor, porque también es una parte muy importante de mi personalidad, que no necesariamente siempre se refleja en mi música.

Hablando de ello, ¿cómo tomas las críticas?

La verdad es que estoy muy acostumbrada, ya que llevo siendo figura pública desde que tengo ocho años… Me han molestado a lo largo de mi vida por ser, por existir, por salir en la tele, por querer lo que quiero y la verdad es que lo tengo muy asimilado; por eso no dejo que me afecte y lo tomo con humor hasta cierto punto… No tengo miedo de apropiarme de eso y de utilizarlo a mi favor, por ejemplo para escribir una canción, sabes, poderme reír de esas cosas, como que es algo que aprecio de mi personalidad.

¿Algún meme que te haga gracia?

Sí, me hacen particular gracia los memes donde me comparan con Ozzy Osbourne… O sea, cuando ponen su foto de joven y que al mismo tiempo podría ser yo de señora… ¡Eso me da risa!



Foto: Cortesía Flaminguettes - Taleen Dersdepanian

Antes de terminar la charla, Ximena cuenta que quiere arrancar el 2022 con una gira por México, en la que promocionará este quinto disco.

“Esperamos que los promotores se avienten a querer hacer shows y que el público también se aviente a querernos ir a ver, después de todo lo que pasamos, pues vamos a ir de a poquito.

Entonces, ¿no hay quinto malo?

No… ¡espero! (risas)

No te escuché tan segura...

No, cien por ciento, a mí me encanta el disco y siento que realmente logramos todo lo que queríamos con el concepto, además de que es un disco que tiene mucho contenido y el arte es muy bello… Es un disco que genuinamente celebra el amor, así tan abierto, desde el amor propio, hasta el amor a tus amigas o amigos, el amor platónico, el amor a largo plazo… Creo que es una celebración muy bonita.

Gracias Ximena.

¡Gracias! Ojala que disfruten mucho de "Amor adolescente", que se identifiquen con él y que lo escuchen.... Yo sí les recomiendo que lo escuchen todito, de principio a fin.

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Mundo El Salvador se resiste al bitcoin

Cultura El arte de falsificar a Andy Warhol