Ximena Córdoba conduce la transmisión del Desfile de Día de Muertos

Ximena Córdoba, Carmen Muñoz, Bárbara Islas, Karla Gómez, Carlos Arenas y Alejandro Ornelas, conducirán la transmisión especial de Televisa del Desfile de Muertos Ciudad de México.

La actriz y conductora de origen colombiano Ximena Córdoba por segundo año consecutivo vive desde la capital una de las tradiciones más arraigadas.

CDMX Más de 17 mil policías inician operativo por Día de Muertos

“Éste sábado 4, es mi cumpleaños 44, lo voy a festejar con todo el colorido y carros alegóricos con motivo del Día de Muertos en México y ya estando el domingo en familia me celebrarán”, declaró en entrevista con El Sol de México.

“Me compré un vestido hecho con flores de cempasúchil para lucirlo este día”, adelanta la conductora, quien junto con sus compañeros, describirán el arribo de los carros alegóricos por las calles del Centro de la ciudad.

“Con gran alegría estaremos honrando a los que ya no están entre nosotros, los invitamos a que asistan al corazón de la Ciudad de México o a sintonizarnos para que puedan disfrutar de estos momentos tan gloriosos e importantes para el pueblo mexicano”, detalla.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La presentadora del programa Cuéntamelo ya!, comentó que lleva tres días con maquillaje en el rostro y que “el sábado no va a ser la excepción, el año pasado me pintaron de Catrina. Yo quisiera que este año fuera un maquillaje similar, vamos a caracterizarnos porque es parte del desfile.

“Yo soy extranjera, pero mi corazón es mexicano y me siento muy honrada que una segunda vez me den la oportunidad de estar narrando lo que acontece en el desfile, estoy muy contenta que en México viva una de sus tradiciones más arraigadas, me gusta el pan de muerto y en general, la gastronomía mexicana de temporada”.