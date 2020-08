Will Smith y Kevin Hart traerán de vuelta la comedia "Planes, Trains and Automobiles"

Will Smith y Kevin Hart, dos de los actores con más relevancia en Estados Unidos, unirán fuerzas para una película que reinterpretará la comedia "Planes, Trains & Automobiles" (1987), informó este lunes la web Deadline.

Aeysha Carr se encargará de escribir el guion de esta cinta en la que tanto Smith como Hart se involucrarán como productores.

Por ahora no se ha dado a conocer el nombre del director detrás de este "remake".

La cinta original, que fue dirigida por John Hughes ("The Breakfast Club", 1985), contaba la alocada historia de un hombre de negocios (Steve Martin) desesperado por volver de un viaje para poder celebrar Acción de Gracias con su familia.

Pero una serie de desgracias le llevaban a unir esfuerzos y compartir aventura con un peculiar tipo (John Candy) para poder regresar a casa cuanto antes.

Nominado al Oscar al mejor actor por "Ali" (2001) y "The Pursuit of Happyness" (2006), Smith es una de las estrellas más cotizadas de Hollywood.

A comienzos de año, el actor esquivó la pandemia y pudo estrenar en los cines "Bad Boys for Life" (2020), tercera entrega de la famosa saga de acción que coprotagonizó con Martin Lawrence.

Con los cierres cerrados en todo el planeta durante meses por el coronavirus, "Bad Boys for Life" es hasta el momento la película más taquillera del año con 424,6 millones de dólares de recaudación a partir de un presupuesto de 90 millones, según los datos del portal especializado Box Office Mojo.

A diferencia de Smith, que ha tratado de combinar cintas de todo tipo, Hart se ha especializado principalmente en la comedia.

Así, en los últimos años ha triunfado con las dos nuevas películas de "Jumanji" ("Jumanji: Welcome to the Jungle", 2017; y "Jumanji: The Next Level", 2019), que han recaudado entre ambas más de 1.700 millones de dólares en todo el planeta.

Hart compartió protagonismo en estas películas familiares con Dwayne Johnson, Karen Gillan y Jack Black.

