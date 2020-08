Cinta de Michelle Pfeiffer, la elegida para cerrar Festival de Cine de Nueva York

El Festival de Cine de Nueva York eligió la película "French Exit", protagonizada por Michelle Pfeiffer, para cerrar su edición número 58.

El largometraje, dirigido por Azazel Jacobs, celebrará su estreno mundial en la muestra de la Gran Manzana, prevista entre el 25 de septiembre y el 11 de octubre.

We’re thrilled to announce that Azazel Jacobs’s FRENCH EXIT, starring Michelle Pfeiffer and Lucas Hedges, will World Premiere as the Closing Night Film of the 58th New York Film Festival! https://t.co/2mOl9T2gMQ #NYFF pic.twitter.com/zzrcGM0uPG — New York Film Festival (@TheNYFF) August 11, 2020

La historia gira en torno a Frances Price, una socialité neoyorquina que se queda viuda y cuya fortuna acaba desapareciendo, lo que la lleva a trasladarse junto a su hijo dispéptico a un apartamento vacío en París propiedad de una amiga.

Se trata de una adaptación de la novela del mismo título de Patrick deWitt, que cuenta también con la interpretación de Lucas Hedges, quien se mete en la piel de Malcolm, el hijo de la protagonista.

"Hemos estado siguiendo al cineasta de Nueva York Azazel Jacobs durante más de una década, desde que su película 'Momma's Man' fue proyectada en el festival 'Nuevos Directores/Nuevas Películas' en 2008"·, explicó la directora del Festival de Cine de Nueva York, Eugene Hernandez.

"Ahora, nos honra que celebre su debut en el Festival de Cine de Nueva York con la noche de cierre y la selección de 'French Exit', una actuación magistral de Michelle Pfeiffer que tenemos muchas ganas de compartir con el público de Nueva York y más allá", agregó.

Mientras, Jacobs agradeció que su película haya sido seleccionada para zanjar esta edición de la muestra neoyorquina y confesó que creció viendo el Festival de Cine de Nueva York: "Recuerdo ver 'Night On Earth' por primera vez, y luego esperar a darle una carta a Jim Jarmusch".

Film at Lincoln Center, que organiza la muestra, ya anunció hace una semana que "Lovers Rock", del cineasta británico Steve McQueen y que forma parte de la antología "Small Axe", inaugurará esta edición del festival con su estreno mundial.

Otras dos de las películas de "Small Axe", "Magrove" y "Red, White and Blue", también celebrarán su premier global en esta edición cuyo programa completo tienen previsto anunciar los organizadores en las próximas semanas.

Watch the first trailer for Steve McQueen’s #SmallAxe, premiering at the 58th #NYFF. pic.twitter.com/yBmDtmLtTw — New York Film Festival (@TheNYFF) August 7, 2020

El certamen se centrará en proyecciones virtuales y en espacios exteriores, aunque la organización aseguró que es posible también que se celebren proyecciones en espacios interiores según las directivas de las autoridades estatales y sanitarias.

Además, este año se ha aliado con varias instituciones culturales de la Gran Manzana, como el Museum of Moving Image o el Science Hall, para organizar dos autocines: el de Queen, en Flushing Meadows Corona Park, y el de Brooklyn, en el Brooklyn Army Terminal.

