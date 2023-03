The Last of Us rompe récord de audiencia en su final de temporada

Mientras la noche del domingo, el actor Pedro Pascal atendía la ceremonia 95 del Oscar, en la que anunció al ganador de la categoría Mejor Corto Documental, sin saberlo de inmediato logró su propia hazaña al romper récord de audiencia con el último capítulo de la serie The Last of Us.

La historia basada en el videojuego del mismo nombre cerró su primera temporada con una audiencia de 8.2 millones de personas, número que sale de la combinación de gente que lo siguieron en el canal de cable HBO y en la plataforma de streaming HBO Max, de acuerdo con datos de la revista Variety.

Celebridades Pedro Pascal le hace competencia a Chayanne, ¿por qué lo llaman el papá de América?

Los seis primeros episodios de la serie, que narra la aventura post apocalíptica de un hombre que tiene la misión de llevar sana y salva a una niña que puede ser la promesa para la cura de una pandemia, han sido vistos, hasta el momento, por 30 millones de espectadores, convirtiendo a Pascal y a Bella Ramsey en ídolos a nivel mundial.

En el caso del actor latino de 47 años, su fama, que se reforzó con la serie The Mandalorian, que también protagoniza, explotó con The Last of Us, siendo considerado como uno de los mejores actores del momento, además de que sus personajes en ambas series, que lo presentan como un hombre de carácter duro pero protector, lo transformaron de inmediato en el favorito de las multitudes que navegan por redes sociales.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La segunda temporada de The Last of Us aún no tiene fecha de estreno, ni siquiera se ha empezado a filmar, pero ese arranque puede suceder en cualquier mes de este año. Lo que sí prometieron sus creadores es la inclusión de más historias relacionadas con los zombis que deambulan por ese mundo.