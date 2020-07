Tenor mexicano Rolando Villazón ofrecerá Serenata Latina vía streaming

Ni el “maldito virus”, como define Rolando Villazón al Covid-19, es capaz de detener la comunión a través del arte. Y es que aunque los conciertos vía streaming carezcan del calor y la emoción presencial del público, el tenor mexicano considera que los shows a través de esta vía son una oportunidad para demostrar el valor que tiene la música en los momentos difíciles como este.

“El arte siempre busca cómo meterse entre los rincones, cómo continuar siendo una presencia importante, es el alma de nuestra sociedad. Qué orgullo que yo pueda participar en esta alma de la humanidad a través de un repertorio de música latinoamericana”, explica en entrevista telefónica desde Francia.

Junto al arpista francés Xavier de Maistre, Rolando Villazón ofrecerá a las 13 horas el concierto Serenata Latina, a través del sitio DG Stage del sello Deutsche Grammophon, donde por primera vez realizará un show a distancia para presentar los temas del disco que dan nombre a este espectáculo vía streaming.

“Este show tiene mucha intimidad, pues para mí este es un proyecto que acaricia, que pretende llegar al centro de nuestra ternura y sensibilidad. Es un proyecto del que estoy muy entusiasmado por contar con música latinoamericana, por tener la oportunidad de cantar en mi propio idioma después de muchos años de hacerlo en italiano, alemán, ruso”, comenta.

Condecorado con la Orden de las Artes y las Letras en Francia, Villazón presentó en 2010 su disco ¡México!, su último material totalmente en español. Diez años después, el tenor regresó a este idioma para interpretar en el disco Serenata Latina temas como La llorona, Alfonsina y el mar y otros temas folklóricos como de músicos como Silvestre Revueltas.

Villazón describe cómo fue su acercamiento con Xavier de Maistre con quien también comparte créditos en el álbum.

“Él me llamó y me dijo que tenía ganas de hacer un disco con repertorio latinoamericano, porque durante un concierto que ofreció la viuda de Alberto Ginastera lo escuchó y le dijo que debería interpretar las canciones de su marido. "Paralelamente yo estaba preparando un proyecto de música española y latinoamericana, así que cuando me contactó ambos estábamos en el momento justo para realizar este proyecto”, explica el tenor.

Serenata Latina terminó de grabarse hace apenas unas semanas, luego de que la emergencia sanitaria obligara al mexicano a y equipo a continuar con el proyecto. “Esto nos permitió digerir de manera diferente el repertorio, pensarlo, escuchar lo que ya habíamos grabado. Personalmente tratar de encontrar nuevos colores para combinarlos con la armonía y la intimidad del arpa”, concluye.