Teatro Insurgentes festeja sus 70 años con Mamma mia! en escena

Tina Galindo y Claudio Carrera echaron la casa por la ventana para celebrar los 70 años que cumple el Teatro Insurgentes, con la puesta en escena Mamma Mia!, que este martes tuvo su estreno a invitados.

El musical, que ha sido visto por más de 65 millones de personas alrededor del mundo, vuelve a la capital, con un elenco integrado por Lisset, Alejandro de la Madrid, Marisol del Olmo, Francisco Rubio, Gicela Sehedi, Sofía Carrera, y Luja Duhart, entre otros.

“Esta obra significa celebrar al Teatro Insurgentes con una gran fiesta, escogimos esta puesta porque es de las que son muy alegres porque acaba en fiesta, en celebración. El Teatro se merecía un musical familiar que pudiera venir toda la familia, para que se divierta y mantengamos la tradición de los grandes musicales que montaron aquí Silvia Pinal, Olivia Bucio, los que hemos montado Tina Galindo y yo, Enrique Guzmán, tanta gente que hizo cosas tan importantes en el teatro, para ellos es este homenaje”, afirmó Carrera en entrevista.

Para esta versión, la cual llega casi 15 años después de la primera, se hicieron algunas modificaciones en cuanto a la escenografía, así como la distribución del teatro y las mesas que se colocaron cerca del entarimado en donde el público se puede sentir mucho más involucrado en la historia.

“Con este proyecto queremos también celebrar la vida, el teatro, que los teatros están de regreso y abiertos, que la vida normal volvió y nos podemos juntar en comunidad para celebrar un gran espectáculo”, dijo Carrera.

La obra aborda la historia de Sophie (Sofía Carrera), una chica que está a punto de casarse, y uno de sus mayores deseos es invitar a su padre a la celebración; el problema es que aún no lo conoce, por lo que opta por robar el diario de su mamá, Donna (Lisset) para dar con el indicado.

En su búsqueda, se topa con tres posibles candidatos: Sam (De la Madrid), Bill (Rubio) y Harry (Arrocha).

“Sophie es un papel que yo he tenido la fortuna de ver varias veces tanto en la obra como en la película y siempre me había fascinado, siempre había tenido clara la idea de lo que es ella, pero a pesar de eso sí fue un viaje complicado, tanto entenderla, hablar como lo hace ella, actuar como lo hace ella y es lo que más me ha costado porque no somos muy parecidas.

“Lo que me gustó mucho es que respetando el personaje y lo que es Sophie le pude ir agregando un poquito de mi esencia; entonces ha sido increíble”, contó la protagonista Sofía Carrera, en entrevista.

Al estreno de la obra, la cual es musicalizada con canciones del grupo ABBA, se presentaron distintas figuras del medio del espectáculo.

Andrés Palacios, Faisy, Anette Michel, Leticia Calderón, José Ángel Bichir, Alexa Castro, Fernanda Castillo, Erik Hayser, Emmanuel Palomares, Fela Domínguez, el productor Morris Gilbert fueron algunos de los que se dieron cita en el recinto.

“Me encanta que se estén celebrando 70 años del recinto porque yo empecé aquí en el Teatro de los Insurgentes haciendo de bailarina, hace muchos años en Cabaret, entonces regresar aquí siempre me trae muchos recuerdos y me parece maravilloso que se siga alimentando y celebrando el teatro en México”, aseguró Fernanda Castillo.

“Estoy feliz y emocionada, creo que el teatro ha ido evolucionando, soy feliz de haber trabajado con productores que le dan oportunidades a gente nueva, yo soy el claro ejemplo de eso, no vengo de una cuna de teatro musical, ni tengo contactos, así que siempre le digo a la gente que quiere hacer teatro que están en un muy buen momento para ir a audicionar, que hay muchos productores de teatro que están dándole oportunidad a la gente nueva”, sostuvo Fela. Mamma Mia! se presenta de jueves a domingo en el Teatro Insurgentes.