Sofía Reyes y Carlos Zaur se adentran al bolero con Duele tanto

Cada que escuchan un bolero, Sofía Reyes y Carlos Zaur de inmediato recuerdan los momentos que vivieron en su infancia cuando visitaban la casa de sus respectivos abuelos.

Por ello se sintieron muy emocionados con el sonido de su más reciente composición, titulada Duele tanto, la cual surgió cuando ambos pasaron gran parte de la cuarentena juntos, y estaban en busca de nuevas musicalidades.

"Para mí fue un descubrimiento, porque en mi casa nadie me los enseñó, aunque me recuerda mucho a casa de mis abuelitos que era muy acogedora, quiero explorar más este género, tengo mucho que aprender definitivamente, me encanta. Se siente en el alma, es un abrazo muy grande", explicó Sofía.

Para Carlos fue una experiencia mucho más cercana, pues lo hizo remontarse a su vena artística que data desde su abuelo, quien también dedicó parte de su vida a la música. El cantante asegura que su parte favorita del bolero son las melodías y las voces, y cómo estas al combinarse logran un sonido muy mexicano.

“Me recuerda a mi abuelo del lado de mi mamá. Le encantaba la bohemia, estaba con su tequila y su guitarra, cantando con mi familia, y su hermano le hacía segunda. Ese fue mi primer acercamiento a este género”, comparte.

Este sencillo fue producto de varias pláticas y trabajo en conjunto, pero lo que los hizo decidirse a colaborar formalmente, fue un cover que realizaron del tema Vivo por ella, que Carlos subió a su canal de YouTube y fue muy bien recibido por los fans.

La música de Duele tanto, fue un aporte de la 13 veces nominada al Premio de la Academia Diane Warren, responsable de hits como I Don't Want to Miss a Thing de Aerosmith y Because you loved me de Celine Dion.

"Nos quedamos más que nada con la melodía y los versos los cambiamos, en ese momento estaba con mi corazón roto, y de eso queríamos hablar. Salió este sonido bolero bonito, y así fue", detalló Carlos.

Dado que la producción corrió a cargo del holandés Thom Bridges, ambos consideran que el tema tiene un toque fresco, que lo diferencia de los boletos de antaño, y acerca este género al público joven.

"Estos boleros los ve con otro punto de vista y otros ojos, que nosotros que lo tenemos más en nuestras raíces", dijo Carlos.

"Desde ese momento trabajar con alguien así, le da un toque fresco. También tratar que fuera natural, jamás pretencioso, y que no pareciera que nos esforzamos por hacer un ‘bolero cool’. En ningún momento nos sentamos con esa intención, y pasó natural", finalizó.

Los cantantes no descartan volver a colaborar en un futuro, y Sofía externó sus deseos de realizar algunas versiones en vivo de este tema, y continuar trabajando en conjunto para música nueva.