Sofi Tukker llevan sus beats hasta la casa de sus seguidores

La distancia no ha sido impedimento para que Sofi Tukker siga creando comunidad con su música. La dupla electrónica se ha mantenido activa realizando diariamente transmisiones en vivo desde sus redes sociales donde comparten sus sets musicales, pues consideran que es la única forma en la que podrán estar cerca de su público mientas siga la contingencia por el Covid-19.

“Han sido más de 85 días hasta ahora que hemos estado tocando vía streaming y nos parece que eso capta nuestro propósito. Nos hemos sentido muy conectados con nuestra comunidad y valoramos mucho estos momentos”, dice Tucker Halpern en una entrevista por videollamada.

Los músicos reconocen que no ha sido fácil adaptarse a este sistema en vivo vía remota, pues al ser un dueto de música electrónica están acostumbrados a las grandes audiencias, con un público enérgico y cercano a ellos.

“Quizá porque ahora lo hacemos constantemente hemos tenido oportunidad de sentir a la comunidad, incluso si están físicamente frente a nosotros. Vemos sus historias, leemos sus comentarios y sabemos que están ahí. Y eso ha creado una gran sensación de comunidad”, refiere Sophie Hawley-Weld.

Los músicos que participaron en el macroconcierto en línea One World Together at Home, organizado por Lady Gaga, también ven en el público la necesidad de nutrirse de música a través de esta vía. “Tener música y artistas que estén cerca de ti ahora es realmente importante, la salud mental es dura en estos tiempos. Y me parece que la música y las vibras que tratamos de darle al mundo realmente importan cuando estás en una situación como ésta”, añade Tucker Halpern.

Los creadores de temas como Best friend, Drinkee y Purple hat también han aprovechado estos días para crear música y sacar proyectos pendientes. Recientemente presentaron su sencillo House arrest, en colaboración con los Dj’s ingleses Gorgon City, tema que a menos de un mes suma más de tres millones de reproducciones en Spotify.

El tema surgió hace meses, cuando Sofi se lastimó un tobillo y pasó un largo tiempo en casa recuperándose. La canción, dice, fue como una metáfora sobre su período de ese encierro.

“No habíamos hecho nada con la canción durante un buen rato y se la mandamos a Gorgon City. Cuando la enviaron de vuelta ya estábamos en la cuarentena y nos dimos cuenta que el resto del mundo estaba como en una versión similar de ese ‘arresto domiciliario’, así que se volvió muy relevante. Escribimos una segunda versión y se convirtió en un himno para estos días”, dice Sofi con una pícara sonrisa.

Esta colaboración tiene un significado particular en la carrera y vida personal de cada uno, específicamente en la de Tucker, pues dice que Gorgon City es uno de los duetos de EDM que lo inspiró para dedicarse a hacer música “incluso antes de que empezáramos con el grupo, personalmente es todo un sueño hecho realidad”, concluye.