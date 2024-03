Sergio Mayer lanza su libro biográfico “Entre el infierno y el éxito”

El empresario y ex diputado Sergio Mayer presentó su libro biográfico “Entre el infierno y el éxito” acompañado por Cecilia Barragán, representando a su editorial y el influencer Fabián Pasos. Entre el púbico que acudió al evento, también se encontraba su esposa, a actriz Issabela Camil.

Mayer afirmó ser una persona que tenía muchos sueños para progresar y que siempre buscó las oportunidades para lograr sus propósitos. Debido a eso, como persona ha sufrido burlas desde el seno familiar por parte de sus tres hermanos cuando buscaba su primera oportunidad en Televisa. “Llegaba a mi casa y preguntaba ‘¿alguien me ha llamado por teléfono?’, ya que iba a los castings y me decían ‘sí te habló Emilio Azcárraga que te espera mañana’”.

Narró que creció en Iztapalapa, donde ahí también sufrió discriminación; “mi madre es güera de ojo verde, no encajamos ahí, aunque teníamos el estatus económico de carencias como nuestros vecinos. Vivimos en el pueblo San Lorenzo Xicoténcatl, no me da vergüenza decirlo. Muy cerca de La Cabeza de Juárez.

“Recuerdo que cuando se quemaba la basura porque ahí era un tiradero, el tizne, el olor, el humo llegaban a mi casa. Los techos de los vecinos eran de láminas de cartón. Y cuando nuestras pelotas se iban a esos techos, tenía que caminar sobre los andamios de madera para no sumir el cartón.

“Esa es la realidad no me avergüenzo, porque mis padres siempre tuvieron visión, fueron muy trabajadores, aspiracionistas 100 por ciento, lo cual agradezco siempre nos sacaron adelante, pasamos cosas complicadas para salir de Iztapalapa y cambiar de código postal”.

Compartió que su familia incluso trató de cumplir el sueño americano, “pero finalmente nos deportaron porque estábamos de ilegales. Allá por robarme un pantalón me llevaron a la cárcel, pero como era menor de edad, las autoridades me hicieron hacer trabajo comunitario de 48 horas. Esta es parte de la historia de mi vida que va en el libro”.

Por su parte, Issabela Camil tomó la palabra al término de la presentación, para felicitar a su esposo. “Felicidades amor, porque es otra de las cosas que he compartido contigo, que has logrado y te faltan muchas cosas por lograr, tú nunca acabas, tienes muchos proyectos y noticias interesantes.

"Es un orgullo de verdad, este libro es muy valioso, porque es tu experiencia de vida, auténtica, con errores, aciertos, desaciertos, éxitos, muy completa. Siempre aprendemos en este tipo de lectura. Eres una persona súper polémica, he tenido que vivir con eso, no siempre es fácil, pero es tu camino, está en tus cartas, en tu sangre y he aprendido en llevarlo lo mejor posible”.