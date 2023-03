Se presentará el comediante Teo González en San Luis Potosí

Su mayor satisfacción: que infinidad de personas le digan que olvidaron problemas graves y se rieran con su show aunque estuvieran desahuciados, dijo el pionero de la comedia familiar Queda la satisfacción que les dejé “un buen sabor de boca” con mi espectáculo que siempre preparo con amor, dedicación, entrega y gran profesionalismo” “Yo estoy muy agradecido con la vida, la cual es un gran milagro, yo creo en dios, y sé que me ama, tan es así que me dejó sobrevivir a un infarto, dijo con toda vehemencia Teo González

El 18 de marzo se presentará el talentoso comediante Teo González, en el Centro de Convenciones del Hotel “María Dolores” de la capital potosina, donde compartirá el escenario con el afamado grupo “Los Ángeles Negros”, quienes le cantarán al amor y al desamor con temas por demás románticos, ofreciendo un espectáculo de primer nivel artístico y de gran calidad, pues se cuidarán todos los detalles de audio limpio, adaptación correcta del escenario, iluminación con luces multicolores brillantes y sonido de avanzada tecnología.

El reconocido comediante de fama internacional dijo en entrevista vía zoom ofrecida en el Hotel “María Dolores”, que ofrecerá dos horas de diversión sana y amena, con chistes que irán desde los inicios de su trayectoria a la fecha y que lo han llevado realmente a la cima, por lo que hará una remembranza de su trabajo como comediante, y que ha sabido mantener a través de las décadas, a pesar de tantas adversidades, de tantas pruebas, momentos difíciles y sobre todo enfermedades, pero que ha sabido superar con grandes esfuerzos, talento, disciplina, sacrificios, profesionalismo, pasión por lo que hace, preparación y actualización constante, etc.

A pregunta expresa de “El Sol de San Luis” sobre la mayor satisfacción que le ha dado su trabajo como comediante profesional y versátil, dijo que el que infinidad de personas al final de su espectáculo lo felicitan por su excelente trabajo como divo de la comedia, pero sobre todo que los hizo pasar momentos llenos de alegría sana olvidándose de que están desahuciados, o bien muchos con problemas muy complicados, le agradecen que les haya hecho olvidarse de los problemas por dos horas de relax, diversión y sano entretenimiento familiar, “eso no tiene precio, me llena de verdadera satisfacción el hacer felices a otros, aunque sea por algunos momentos, aún cuando se sabe que se va a morir”, --dijo con evidente sentimiento y al borde de las lágrimas el comediante--, “porque después me entero que al poco tiempo fallecieron, pero queda la satisfacción que les dejé “un buen sabor de boca” con mi espectáculo que siempre preparo con amor, dedicación, entrega y gran profesionalismo”.

“En San Luis Potosí, me siento como en casa, como si fuera la tierra que me vio nacer, pues son innumerables las ocasiones que he venido a tierra potosina y me reciben con mucho cariño y ovaciones, lo que también me llena de satisfacción pues siempre han tenido gran éxito mis presentaciones al tener éxito y llenos totales saliendo por demás satisfecho mi público al que me debo, eso también me hace plenamente feliz”.

“Yo estoy muy agradecido con la vida, la cual es un gran milagro, yo creo en Dios, y sé que me ama, tan es así que me dejó sobrevivir a un infarto, hace poco más de un año, es un año de gratitud, a mí me gusta ser agradecido, siempre me gusta agradecerle a Dios el don de la vida, al despertar es lo que hago: dar gracias Dios por la vida, y ahora después del infarto, lo hago con más ahínco todavía, ya que es una gran bendición respirar, ver, escuchar, hablar, movernos, vivir alegres y activos, trabajar y disfrutar de los alimentos, sobre todo en la pandemia, cuando murieron muchos y nosotros todavía estamos aquí como sobrevivientes, en lo personal lo considero como un año de gratitud con Dios”.

Sin duda alguna los asistentes podrán disfrutar de un gran show con Teo González, de primer nivel artístico, y con “Los Ángeles Negros”, agrupación reconocida que embelesará el oído y el corazón con temas que le cantan a los más sinceros y hermosos sentimientos a partir de las 10:00 de la noche. Cabe señalar que de las 8:00 a las 10:00 de la noche se podrá disfrutar de la música de un DJ que amenizará con diversos géneros musicales que también serán de su total agrado.

