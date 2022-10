Rubí Ibarra sale del closet; confiesa que ha tenido novias

No cabe duda que la quinceañera más famosa del territorio mexicano está frecuentemente en boca de los potosinos, desde aquella famosa fiesta del 2016 hasta su reciente participación en La Academia 2022.

La joven Rubí Ibarra, ex participante de aquel programa de Azteca Uno, donde se llevó a casa el 5to lugar y anfitriona del reventón más grande de México, recientemente reveló a la audiencia que le atraen hombres y mujeres por igual, siendo esta la primera vez que habla sobre sus preferencias sexuales.

La cantante reveló que "SI", que sí ha tenido novias, esto a escondidas de su familia, aclaró; dentro de la transmisión en vivo dijo lo siguiente:

"Veo que muchas personas me preguntan sí me gustan las mujeres o no, y yo con esto les voy a decir las cosas, porque siento que todavía no debí de haber hablado sobre este tema pero bueno… Sí he tenido una que otra noviecilla, pero pues realmente han sido tres!.

Cortesía | Rubi Ibarra Garcia FB

Aunque si ha tenido hombres en su vida, sus preferencias se inclina más por tener relación con mujeres, y que aunque sus padres aún no saben de este tema, no es un asunto que les sorprendería, pues ellos la conocen como realmente es, asegura la ex académica.

"Generalmente no hablo mucho sobre mi vida sentimental, ni nada relacionado porque generalmente no soy mucho de andar de noviera, me da igual… Mi familia no lo sabe solamente mi hermana, he tenido más novios, pero sí me han atraído chicas", expresó dentro de su mensaje.

