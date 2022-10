Peso Pluma no cree que cantar corridos sea peligroso

A tres años de su aparición como cantautor de corridos, el sinaloense Hassan Emilio Kaban, Peso Pluma, se ha colocado como líder en su género musical con los temas El belicón y Siempre pendientes, que en Spotify arrojan descargas de 56 millones 790 mil y 37 millones 268 mil, respectivamente.

En entrevista con El Sol de México, el artista habló de su nueva mancuerna con Luis R. Conríquez para crear El gavilán que en la segunda quincena de este mes se colocará en plataformas digitales.

“En estos momentos me han sonado más los corridos de quienes me piden que les escriba, y yo como compositor las creo e interpreto”, dice.

Asegura que no cree que su oficio pueda ser peligroso, por los personajes de los que habla, “yo soy artista y no hacemos nada más que presentarnos en el escenario y cantar lo que nosotros escribimos”.

A sus colegas que interpretan corridos, no los ve como competencia, “simplemente como compañeros, inspiraciones para mi trabajo. Es satisfactorio pues, que me vean al lado de ellos, al invitarme a estar en su escenario”, expresó.

“Estoy próximo a colocar en las plataformas El gavilán y pido a mis seguidores que me sigan apoyando, a quienes les estoy muy agradecido por su respaldo, y que no dejen de compartir música para que otros me conozcan”.

El compositor y cantante, reiteró que como creador de temas como Siempre pendientes, “yo compongo la letra que en este caso es la representación del personaje tal cual en su vida diaria y real, como se me pide que lo cante, como corrido.

“Es igual con El belicón, que es el anterior corrido colocado en las plataformas y con otros con los que con mi lírica trato de representar lo que se me ha pedido musicalmente”.

Siempre pendientes se mantiene a la alza en Spotify y lo secundará El gavilán próximamente, por lo que, Peso Pluma espera que sus oyentes se incrementen; actualmente tiene seis millones 693 mil y va por más.