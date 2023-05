Vero y Óscar, la pareja que se comprometió en el concierto de Carlos Rivera en San Luis Potosí

El amor estuvo en el aire el pasado 12 de mayo en el concierto de Carlos Rivera en El Domo de San Luis Potosí. Óscar y Vero compraron los boletos en la mejor zona desde febrero que anunció que el artista estaría en la ciudad y fue cuando Óscar tuvo la idea de preparar todo, pues estaba dispuesto a pedirle matrimonio a su novia.

Después de 12 años de conocerse y tres años y medio de relación de pareja; Óscar y Vero se comprometieron con la ayuda del cantante y su equipo de staff y producción; de igual formal, con apoyo de la productora potosina que organizó el concierto de Carlos Rivera en San Luis y del equipo de El Domo.

Óscar relató que desde febrero que compraron los boletos para el concierto y fue cuando tuvo la idea de que sería este espacio el lugar en que le pediría a Vero convertirse en su esposa; para ello, comenzó a contactarse vía redes sociales con el cantante y equipo de producción.

La noche del 12 de mayo, miles de potosinos fueron espectadores de este mágico momento, pues en las pantallas de la Kiss Cam, se proyectó la imagen de la pareja disfrutando del concierto, cuando de pronto, Óscar se arrodilló y entregó el anillo a Vero.

En exclusiva para El Sol de San Luis, la pareja narró que desde ese momento, comenzaron a recolectar todos los videos de quienes asistieron y grabaron la propuesta. “Me daba pena pero yo necesitaba encontrar a la chica que estaba a mi lado grabando porque solo ella podía tener ese momento de mi reacción; publiqué en un grupo de mujeres de San Luis que si alguien había ido al concierto y tenía videos, que si los podían compartir; también especifiqué el número de butaca en el que estaba sentada esa chica para localizarla. Afortunadamente sí me respondió y me compartió los videos”, dijo Vero.

Por su parte, Óscar relató que aunque desde febrero comenzó a contactar al equipo de Carlos Rivera, no fue sino hasta el día del concierto que le explicaron cómo sería la propuesta y cuál sería la señal de Carlos.

“Hasta que llegamos me dijeron que en la canción donde estuviéramos en la Kiss Cam, yo estaba un poco confundido, era obvio que debía ser “la carta” pero es que también en la canción de “en otras vidas” pusieron la KissCam, de todos modos yo dije, me den o no la señal en esa canción lo haré”, contó.

Detalló que una vez que aparecieron en las pantallas, él mostró a Vero la imagen y ella, muy emocionada comenzó a grabar; sin embargo se puede observar cómo el desaparece de la imagen y ella desconcertada voltea a buscarlo y es cuando se da cuenta que Óscar está de rodillas con el anillo. Verónica comenzó a saltar de alegría y Carlos Rivera pregunta “¿aceptó?” y cuando le responden que sí, el cantante expresó “dijo que sí, San Luis Potosí” y posteriormente los felicitó.

Ahora la pareja planea casarse en 2024 y aunque aún no han definido la fecha, ni el lugar, adelantaron que tienen tres opciones, San Luis Potosí, Estados Unidos, en donde tienen familia; o la playa.

