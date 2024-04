Paco Stanley y Roberto Duarte: el desafío de haber interpretado al conductor de televisión

Roberto Duarte vive un momento de cosecha sumamente satisfactorio. Lo que sembró hace más de dos décadas, hoy está rindiendo frutos.

Ejemplo de ello es su protagónico en la próxima serie de Prime Video, “¿Quién lo mató?”, en donde dará vida al conductor Paco Stanley.

“He labrado la tierra con mucha dedicación, he cuidado el crecimiento de mis plantas y están comenzando a dar frutos, lo que me corresponde es recogerlos, administrarlos y que me aseguren la posibilidad de seguir entregando mi quehacer escénico con calma, tranquilidad y con el nivel de calidad con la que siempre he trabajado”, afirmó Duarte en entrevista con El Sol de México.

Desde que comenzó la tendencia de narrar la historia de los famosos a través de las bioseries, Duarte inmediatamente pensó en que él podría tener la oportunidad de interpretar a Paco Stanley, la propuesta de formar parte de ¿Quién lo mató?, serie de seis episodios, le llegó directamente a él, de parte del director Humberto Hinojosa, hace más de un año.

“Hay un parecido físico que sí tengo, tengo los ojos claros, soy panzoncito, no estoy tan cachetón, pero sí está en mi rango de personaje. En algún momento sí fue un deseo que lancé al cosmos y el cosmos me lo materializó, está padre y estoy muy feliz.

“Fue casi un año de estudiar y preparar el personaje, hubo investigación gestual, de construcción de la psique del personaje, así como lo hago con todos mis personajes, pero esta vez con la responsabilidad de tener al personaje central del drama”, expresó el actor.

“¿Quién lo mató?” se adentrará a la historia de Paco Stanley, su relación con sus compañeros y su fatal desenlace, cuando fue asesinado afuera de un restaurante de la Ciudad de México en junio de 1999, todo desde la perspectiva de cada uno de los involucrados.

Primeras imágenes de la serie. Foto: Amazon Prime Video

La serie, que estrenará el 24 de mayo, cuenta con las actuaciones de Belinda, como Paola Durante; Luis Gerardo Méndez como Mario Bezares; Zuria Vega, como Brenda, la esposa de “Mayito”; Javier Ramírez “El Cha”, dando vida a Benito Castro y Diego Boneta como el periodista Jorge Gil.

Duarte aseguró que no le causa conflictola oposición de la familia de Stanley a este proyecto .

“Eso es algo que no está en mis manos, no es algo que me corresponde yo soy un actor que está convocado a representar un personaje, nada más”, enfatizó.

Se convirtío en productor

Foto: Cortesía Amazon Prime



Con esta serie, Duarte pudo concretar un segundo sueño que es el producir la obra de teatro “Colitas de algodón o la rebelión de las ratas”, una fábula que aborda el tema de la igualdad y cuestiona el valor que la sociedad le da a la belleza exterior.

“Es una obra de teatro en la que invertí todo lo que gané en la serie. La escribí hace algunos años y ahora tengo la oportunidad de producirla. Cuenta la historia de un grupo de ardillas que viven felices en los árboles y no se percatan que están siendo observadas por un grupo de ratas que, desde la alcantarilla se preguntan: ‘¿por qué ellas sí y nosotras no?’, ‘¿por qué ellas sí reciben migajas y juegan con la los niños y nosotras estamos condenadas a esta podredumbre?’

“Un día, las ratas salen a la superficie del parque buscando igualdad y es una sátira social que nos pone en evidencia las diferencias y nos invita a la reflexión de qué vamos a hacer, ¿vamos a volvernos a matar por nuestras diferencias o usaremos el conocimiento de todas las revoluciones que ya hemos transitado para conseguir una evolución espiritual que, desde la concordia, busque el bien común?”, sostuvo Duarte.

La obra se estrenará este 5 de abril en el Teatro Silvia Pinal Finalmente, Duarte se considera listo para continuar desarrollando sus habilidades dentro de la industria. Actualmente se describe como un artista en toda la extensión de la palabra, esto debido a que, desde sus inicios, ha tenido la oportunidad de explorar en diferentes áreas.

“Buscando trabajo como actor empecé a trabajar como periodista porque escribía, después fui jefe de información, director de escena (en Tv Azteca), director de casting, he dirigido ópera en Suiza, he desempeñado muchas cosas entonces en ese sentido creo que soy muy afortunado”, dijo.