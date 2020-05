¿Johnny Depp quiere interpretar a Cantinflas?

El joven Mario Moreno del Morral, nieto de Cantinflas, reveló para el programa “Ventaneando” que el actor Johnny Depp le habló de sus intenciones de personificar a su abuelo en una película.

De acuerdo con Moreno del Morral, cuando Johnny Depp se enteró que se estaba planeando una película biográfica sobre Mario Moreno “Cantinflas”, se acercó para externar sus intenciones de darle vida al comediante mexicano. “Llega y me dice ‘mucho gusto, mi nombre es Johnny’, y yo ‘mucho gusto mi nombre es Mario’, me dice ‘¿te llamas igual que tu abuelo?’, entonces para mí fue como de ¡ah caray!, no nada más sabe que es Cantinflas, sabe que se llama Mario Moreno”, narró el nieto del comediante para el programa conducido por Pati Chapoy.

¿Quién es Cantinflas?



Mario Moreno fue un mimo, actor, productor, guionista y comediante del cine mexicano que dio vida al entrañable personaje “Cantinflas”. Se caracterizó por interpretar varios oficios en sus películas, generalmente de carácter humilde como bolero, albañil o barrendero, aunque también profesiones como médico, abogado, policía, sacerdote y profesor.

El comediante mexicano participó en más de 50 películas, y obtuvo el Globo de Oro a mejor actor en 1957 por el filme “La vuelta al mundo en ochenta días”.

En cada cinta dejó su inconfundible sello, cargado de aspectos lingüísticos del habla mexicana, tan popular que surgió un nuevo verbo reconocido por la Real Academia Española: cantinflear (hablar o actuar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada con sustancia).

Por ello, aunque algunas de sus películas fueron dobladas al inglés y al francés, los juegos de palabras eran difíciles de traducir. No obstante, Johnny Depp, quien confiesa que habla muy poco español, afirmó a Moreno del Morral que “aunque no hables el mismo idioma, los sentimientos traspasan la pantalla, la risa es algo súper potente”.

“Si esa película algún día la hacen en inglés, cuentan ustedes con un actor”, ofreció Johnny Depp, según cuenta Mario Moreno del Morral.

Johnny Depp, al igual que Mario Moreno, obtuvo el Globo de Oro a Mejor actor, en el 2008 por “Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street”, y cuenta con otros galardones. Entre sus personajes más taquilleros se encuentran: Jack Sparrow, de la saga “Piratas del Caribe”; Willy Wonka, de “Charlie y la fábrica de chocolate”; el sombrerero, de “Alicia en el país de las maravillas”; y Edward, en “El joven manos de tijera”. ¿Te lo imaginas como Cantinflas?

Ver esta publicación en Instagram A pic from the Studio, when @kirkhammett (of @metallica , obviously) brought the famous guitar, "Greeny" over for a visit... It is the '59 Les Paul, once owned and played for many, many moons, by the incredible Peter Green from early days of Fleetwood Mac!!! I was and remain, somewhat, in shock!!! An incredible experience!!! The painting on the wall is one I made of an old friend... My old dog, Mooh, who sadly passed away back when i was away on location filming, "Public Enemies". He was a very gentle boy and i still miss him greatly!!!! Una publicación compartida por Johnny Depp (@johnnydepp) el 20 de Abr de 2020 a las 11:06 PDT

