“Nosotros los Nobles”, el impulso que Karla Souza necesitaba en su carrera

A 11 años del estreno de la película "Nosotros los nobles", Karla Souza recuerda el empuje que la película, en la que interpreta a “Bárbara Noble”, le dio a su carrera. A los 28 años de edad, la actriz apareció en la película dirigida por Gary Alazraki, como parte del elenco de una producción que quedó en el recuerdo del público.

“Mi carrera se catapultó con este personaje, no puedo creer que ya pasaron 11 años, siento que fue ayer. Sigo enamorada del cine mexicano, con una carrera que jamás pensé que iba a poder tener. Estoy agradecida con Gary y con toda la producción por toda la ayuda que tuvimos para catapultarnos”, mencionó la actriz en la alfombra roja del reestreno de la cinta.

Puede interesarte: ‘La caída’ y Karla Souza triunfan en los Emmy Internacional

Más de una década después, la protagonista de "¿Qué culpa tiene el niño" atribuye el éxito personal y colectivo de “Nosotros los Nobles” a la selección del casting, así como a la precisión del guión, también escrito por el director del filme.

“Todos los actores que estaban en la película eran perfectos para el papel. Gary (Alazraki) se tomó el tiempo para escogernos a todos. Luis Gerardo (Méndez) era famoso y también Gonzalo Vega. A mí no me conocían ni en mi casa, el hecho de que me haya dado la oportunidad, de que lo hiciera con actores que no eran nombre, que se arriesgara de esa manera, hablaba mucho de su confianza en la historia y de lo potente que estaba el guión”, dijo la actriz.

Cine Reivindican a las mujeres en el cine

La idea de considerar a la cinta como un hito en su trayectoria actoral también fue compartida por otros miembros del elenco, entre ellos Ianis Guerrero y Juan Pablo Gil. “Fue histórica para los que la hicimos, para los que la vieron y para el cine mexicano. Fue un parteaguas, me enseñó a trabajar con grandes actores, a hacer cine”, mencionó Juan Pablo Gil.

“Como actor uno hace las películas para que las vea la gente y nunca se imagina que la van a ver tantos. Lo que puedo decir es que está en el imaginario colectivo. Me dio toda la proyección que un actor necesita para poder seguir trabajando”.

Más historia por contar, una posibilidad

Por su parte, Gary Alazraki también recordó el parteaguas que “Nosotros los nobles” representó en su trayectoria. Asimismo, dejó la puerta abierta a una posible continuación de la trama.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Esto me dio una carrera, tenía planeado dejar de hacer comerciales y esperar a ver cómo nos iba. Cuando empezó este éxito hasta te mareas de la emoción. Se me antoja volver a trabajar con ellos y hacer más cosas, siempre nos estamos buscando a ver qué ideas se nos ocurren y creo que hay algunas que ahí van”, reveló Alazraki.

“Este reencuentro habla de la década que hemos cruzado. Todos hemos vivido los sueños que anhelábamos tener cuando estábamos compartiendo en el set, las esperanzas de lo que creíamos que esta película podía crear”, aseguró.

“Nosotros los nobles” se proyecta en salas de Cinemex desde este jueves 4 de abril.