Motel regresa con un tema inédito luego de dos años de ausencia

En los casi 20 años que llevan en la escena el grupo Motel, conformado actualmente por Rodrigo Dávila y Billy Méndez, han musicalizado la vida de sus fans con temas como Dime ven y Lejos estamos mejor, y hoy se sienten más motivados que nunca a seguir defendiendo el estilo pop que los caracteriza desde que saltaron a la fama.

En una charla con El Sol de México, reconocieron estar conscientes de que la industria y el tipo de canciones que conectan con las nuevas generaciones, es muy distinto al suyo, pero se mantienen comprometidos con su esencia y su público.

“Te estás haciendo grande en el fondo, y esta idea de que la música actual es la que resuena con la gente realmente joven, entre 10 y 18 años, que es cuando los fenómenos musicales llegan a esas personas, no sé si nuestra música pueda llegar a ellos, pero eso no quiere decir que no tengas porqué dejar de hacer música, nosotros seguiremos”, platicó Rodrigo.

Ambos coinciden en que siempre habrá canales para colar la música “retro” entre el gusto de los más jóvenes. “La semana pasada tuvimos concierto y sí había gente joven, claro, algunos contemporáneos de 30 y algo, pero de repente dices ‘esos de allá sí les calculo unos 19’, y tal vez les gustaba nuestra música cuando tenían cinco años”, agregó.

Con humor, Billy opinó que siempre existirá una tendencia, por parte de las generaciones más grandes, a sorprenderse con lo que escuchan los jóvenes, e incluso reconoció que quizá en su momento, sus canciones llegaron a confundir a uno que otro padre de familia.

“Viéndolo en retrospección igual hubo alguien que era amante de Juan Gabriel o José José y decía “estos muchachos cantan dime ven, qué es eso, qué pasó con las letras de verdad”. Todo es cíclico, y ahora nos toca a nosotros no entender nada”, comentó entre risas.

Viven un nuevo amanecer

Actualmente Motel estrena el sencillo Bailando al amanecer, el cual fue compuesto entre los dos, y forma parte de una serie de temas en los que han estado trabajando en los últimos meses.

Según refieren, la letra aborda situaciones relacionadas con reencuentros, empezar de nuevo y regresar a un lugar de donde te quisiste ir, pero a la vez representa el sentir de retomar la normalidad después del confinamiento.

“También es este amanecer en que estamos como sociedad, regresando a nuestras vidas, empiezas a encontrarte gente que no has visto en años porque cada quien estuvo en casa. Ya llevamos varios conciertos y es esta sensación de volver a vivir, y es algo que extrañábamos mucho”, comentó Rodrigo.

A la par de este estreno, Motel se presentará en el 2000 Pop Tour este viernes 10 de junio en la Arena Ciudad de México, al lado de otros artistas como Kudai, Bacilos, Nikki Clan, Yahir y Kalimba.

“Hemos vivido el reconectar con gente que conocimos hace 10 o 15 años, pero va a ser también reencontrarnos con el público. No sé si nos encontraremos con caras conocidas entre la audiencia, pero sí va a ser esta sensación como cuando estábamos en las giras en esa época”, finalizó.