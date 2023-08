Mia Salinas crece gracias a las redes sociales

Mia Salinas comenzó con tan sólo nueve años a crear contenido en las redes sociales y hoy en día, ocho años más tarde, se consolida como una figura conocida ampliamente que suma casi 13 millones de seguidores en Instagram y Tik Tok.

“Ha sido un camino larguísimo de estar en redes sociales, de aprender y conocer a personas”, describe en entrevista. “El cambio más grande fue cuando empezó la pandemia, que pasé de un millón a 10 millones (de seguidores), por tanto tiempo libre que teníamos y salió toda mi creatividad de contenido de todo, maquillaje, bailes, tendencias y música”.

Su inspiración para crear sus clips proviene de distintas partes. Desde sus colegas mexicanos y estadounidenses, hasta los influencers asiáticos, a quienes ve con admiración por siempre ir un paso adelante en las tendencias.

Sin embargo, siempre trata de mantener vías de comunicación con sus fans para saber cuáles son sus opiniones, y generar piezas que conecten con ellos a partir de sus propios intereses.

“Llega a ser difícil para los creadores de contenido que de repente dices ‘ya no tengo qué grabar, ahora qué sigue’, y también pensar qué le va a gustar al público. Pero también me gusta eso, hacer dinámicas de qué quieren ver, que ellos me digan, porque al final ellos son los que van a consumir ese contenido, me gusta involucrarlos”.

En los comentarios, la gente suele sugerirle estilos de maquillaje o canciones para hacer covers. “Es la manera más bonita de conectar con ellos y saber qué es lo que quieren ver”, señala al respecto.

APOYO INCONDICIONAL

Este camino no lo ha transitado sola, pues sus padres siempre han estado a su lado, asesorándola en sus campañas y acompañándola en sus sesiones de fotos. Mia considera que se ganó la lotería por haber crecido en un hogar donde siempre apoyaban sus sueños, y estuvieron al pendiente de ella y sus hermanos.

“Mi papá siempre está en el lado musical, cuando tengo un viaje de música que vaya a grabar canciones o algo así, él siempre me acompaña, porque le encanta la música. Mi mamá también siempre que tengo sesiones de fotos en la ciudad me acompaña, agradezco demasiado que se den el tiempo de dedicármelo a mí, para apoyarme”.

NO LE AFECTA EL HATE

Aunque el hate es algo común en las redes sociales, la influencer asegura que después de tantos años dedicándose a eso ha aprendido que únicamente es una manera en que las personas reflejan sus propias inseguridades.

Sin embargo, reconoce que en la actualidad este fenómeno ha aumentado un poco más.

“Tuve que lidiar con eso, empezó cuando tenía 11 años, porque tenía la comunidad más creada, ya tenía un poco más de seguidores. Era algo súper nuevo para mí, decía ‘¿qué onda con esta gente?’, pero ahorita está el doble o el triple de fuerte, es impresionante lo mucho que puede afectar.

“Es un capítulo que tengo bien cerrado eso de que me afecte el hate. Hay veces que la gente se pasa, el tiempo que tienen en ponerse a pensar qué le voy a decir a esta persona para que le afecte y deje de hacer contenido, es impresionante lo mucho que pueden llegar a dañar”.

La influencer participó en la edición 2023 de la convención VidCon México, con los paneles ¡Mi cuerpo no es un objeto! Acoso y sexualización en redes y Haz que te escuchen millones. Los secretos del éxito musical en redes sociales.