Mia Rubín hace su debut oficial en la música con el concierto Raíces

El pasado 19 de diciembre Mia Rubín presentó el concierto Raíces, su debut oficial como cantante. En dicho evento estuvo acompañada de su padre, y realizaron un viaje al pasado a través de conocidos temas de Timbiriche como Con todos menos conmigo, Princesa tibetana, Muriendo lento, y Si no es ahora.

Además de estos éxitos, la artista de 15 años presentó canciones de su propio repertorio, como Te lo dije y La flecha, la cual interpretó a dueto con el sinaloense Chucho Rivas.

A través de su cuenta de Instagram, su madre, Andrea Legarreta, compartió fotografías del escenario que estaba conformado por un juego de luces y plantas que le dio un toque hogareño al concierto.

Por su parte, la cantante compartió imágenes de los mejores momentos de la velada, incluyendo tomas del espectacular vestido rojo que portó, y aprovechó para agradecer a su padre y a todos los que formaron parte de este recital.

"Me atrevo a decir que este fue el mejor día de toda mi vida. Donde debuté al lado de mi papá, de personas que admiro con todo el corazón, haciendo lo que más nos gusta y apasiona, la música. Pude sentir a cada uno de ustedes aunque haya sido desde la distancia. Se me llena la cara de lágrimas de felicidad por todo el amor que me han dado a mí y a este hermoso proyecto", escribió en la red social.

Mia ya había incursionado en los escenarios con la obra Anita la huerfanita y en 2017 participó en la cinta El que busca encuentra, donde compartió créditos con Ana Brenda Contreras y Esmeralda Pimentel; y prestó su voz para la serie animada Fancy Nancy Clancy de Disney Junior, donde actuó al lado de su hermana Nina.

Debido al éxito del concierto Raíces, Cinépolis Klic va a repetir la transmisión el 25 de diciembre a las 19:00 horas.