Mayes C. Rubeo: la diseñadora mexicana que va por El Oscar

Con aportaciones en grandes películas como Avatar, Apocalypto, John Carter, Warcraft y Guerra Mundial Z, la mexicana Mayes C. Rubeo está nominada al Oscar en la categoría de Diseño de Vestuario por la película Jojo Rabbit.

Se trata de una mexicana que ha trabajado con figuras de la talla de Mel Gibson, Bradd Pitt, Willem Dafoe, Matt Damon y Sigourney Weaver

Ver esta publicación en Instagram What was your favorite Rosie look? @jojorabbitmovie By the way, congrats Scarlett for your nomination 👏🏻👏🏻 Una publicación compartida por Mayes C. Rubeo (@mayescrubeo) el 13 de Ene de 2020 a las 11:13 PST

Pero ¿Quién es Mayes C Rubeo?

Mayes Castillero Rubeo nació en 1962 en la Ciudad de México. Es diseñadora de modas con una trayectoria de más de 22 años de carrera en el mundo del séptimo arte

Estudió en Los Ángeles, California Vestuario y Modas, además de instrucción en la UCLA. En Italia se preparó en el Instituto D’Arte y trabajó con el diseñador de vestuario Enrico Sabbatini, su mentor. En ese país estableció un taller que subsiste a la fecha.

Congratulations to the Costume Design nominees! #OscarNoms pic.twitter.com/k0SeRMYhuz — The Academy (@TheAcademy) January 13, 2020

Su Camino y Consolidación

Su debut en Hollywood fue en la película The Arrival en 1996. En 2006 despuntó por sus creaciones en la película dirigida por Mel Gibson Apocalypto donde logró recrear el mundo maya.

El talento la llevó a consolidarse como una gran diseñadora y vestuarista en el mundo del cine con la película Avatar en 2009.

Le siguieron éxitos como John Carter, Guerra Mundial Z, Warcraft y Thor: Ragnarok.

Cortesía | @mayescrubeo

La mexicana irrumpe en cualquier género, ya sea ciencia ficción, futurista, clásica, histórica o dramas.

Ahora con Jojo Rabbit, dirigida por Taika Waititi y con la actuación de Sam Rockwell y Scarlett Johansson, Mayes C. Rubeo logró trazar, con gran maestría, el mundo en los años 40, lo que le valió la nominación al Premio Bafta al Mejor Diseño de Vestuario.

Su más grande y reconocida obra fue en la película The Great Wall protagonizada por Matt Damon en donde se sumergió en la cultura china para crear más de 1,000 vestuarios entre vestimentas y armaduras.

La mexicana es integrante del Gremio de Diseñadores de Vestuario y del Sindicato de Directores de Arte y de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Su hijo Marco Rubeo es director de arte.

Mayes C. Rubeo ahora sea integra al selecto grupo de mexicanos que han sido considerados para los premios Oscar.

Películas de Mayes C. Rubeo

The Arrival (1996)

Men with Guns (1997)

Inferno (1999)

Warden of Red Rock (2001)

Fidel (2002)

Sunshine State (2002)

Casa de los Babys (2003)

The Librarian – Quest for the Spear (2004)

Apocalypto (2006)

Dragonball Evolution (2009)

Avatar (2009)

John Carter (2012)

World War Z (2013)

Warcraft: The Beginning (2016)

The Great Wall (2016)

Thor: Ragnarok (2017)

Jojo Rabbit (2019)

Cortesía | @mayescrubeo

Premios y nominaciones de Mayes C. Rubeo

Destacada por Fantasía de Serie de Televisión por Fidel (2002) CDG Award

Excelencia en Film de Fantasía por Avatar (2010) CDG Award

Ganadora de Mejor Vestuario por The Sylvie Nissen (2017) WIFTS Award

Mejor diseño de Vestuario por Jojo Rabbit (2019) Premios Bafta

Excelencia en Film de Ciencia Ficción por Thor: Ragnarok (2018) CDG Award

Mejor diseño de Vestuario por Jojo Rabbit (2019) HFCS Award

Excelencia en Film de Época por Jojo Rabbit (2020) CDG Award

Nominación a Mejor Diseño de Vestuario por Jojo Rabbit The Oscar 2020