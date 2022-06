Maluma conquista a las mexicanas con mezcal y cantando El Rey

Maluma no sólo ama al país, sino también lo honra a través de su música; ejemplo de ello fue el tema El rey que interpretó a capella a manera de homenaje para Vicente Fernández y en el que los más de 20 mil asistentes lo acompañaron en los coros.

Para quienes creían que, tal vez, Maluma no cantaba en vivo, demostró todo lo contrario en su primer show, de dos, este viernes en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México.

Gossip "Qué viva Vicente Fernández": Maluma

Y para aderezar el momento, el colombiano se echó un caballito de mezcal.

“¡Salud! Pa’ arriba, pa’ abajo, pa’l centro y pa’dentro”, dijo previo a su “fondo”.

“¿Dónde está mi gente que le encanta el mezcal? Me encanta México porque aquí les encanta el chupe”, comentó.

En diversas ocasiones, el cantante dijo sentirse en casa y, para probarlo, hasta se deshizo de sus botas negras que lo acompañaron en los primeros temas Hawái, Corazón, 11 PM y disfrutó de su escenario 360 grados, en forma de cruz totalmente descalzo.

Una sonrisa de oreja a oreja fue lo que proyectó en todo momento.

A lo largo de las casi dos horas que duró el espectáculo, Maluma alocó a sus fans con miradas cautivadoras y sexys movimientos de cadera; sus ocho bailarinas no se quedaron atrás y contonearon sus caderas al ritmo de la música.

“Qué momento tan cabrón, infinitas gracias por estar aquí, por escuchar mi música, por ser ese apoyo incondicional todos los días. Yo me levanto todos los días, entro a las redes sociales, veo sus comentarios y todos son positivos, tengo tanto que agradecerles.

“Aquí no hay espacio para la energía negativa, con Papi Juancho se respira amor y felicidad. Yo soy colombiano y toda la gente lo sabe, no lo cambio por nada del mundo, pero me siento mexicano”, expresó.

El cantante satisfizo a todo su público, ya que hizo un recorrido por la mayoría de los éxitos como HP, Borró cassette, Felices los 4 y la polémica canción Cuatro babys.

Uno de los momentos más románticos fue cuando interpretó ADMV en acústico junto a un piano. El público encendió la luz trasera de su celular simulando un gran manto estelar.

El intérprete de 28 años tomó un momento para interactuar con su público, abrazó a algunos fans, se tomó fotos con otros, a una la subió al escenario y al final pidió a las cámaras enfocar la bandera gay, aprovechó para pedir tolerancia para la comunidad.

“Recuerden que amor es amor”, exclamó.

“Vente pa’ca Ca, Chantaje y Sobrio formaron parte del repertorio, así como su más reciente sencillo Mojando asientos.

Maluma encaminó el final del concierto con el tema Cada quien y finalizó con el tema Hawái, mismo que usó para abrir pero ahora con la bandera de México en la espalda.