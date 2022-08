Macabro rinde homenaje al fallecido actor Enrique Rocha

Bajo el lema “Las distopías”, arranca la 21 edición del Festival Internacional de Cine de Horror Macabro, el 17 de agosto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, con la proyección de la película española El año de la plaga, de Carlos Martín Ferrera, protagonizada por Ana Serradilla e Iván Masssagué. La cinta de 1979 El año de la peste de Felipe Cazals, con José Carlos Ruiz, Rebeca Silvia y Alejandro Parodi, será la cinta de clausura.

Edna Campos, directora del FICH Macabro 2022, que se realizará del 17 al 28 de agosto, anunció que en esta edición se rendirá homenaje a Enrique Rocha (fallecido el 7 de noviembre de 2021) con la proyección de cuatro de sus películas de horror: La endemoniada de Emilio Gómez Muriel, Muñeca reina de Sergio Olhovich, Satanás de todos los horrores de Julián Soler, y Satánico pandemonium de Gilberto Martínez Solares.

“Estas cuatro películas representan lo que hizo dentro del género del horror. En Satánico pandemonium encarna a Lucifer, su voz ayudó mucho para darle una fuerza interpretativa. Enrique Rocha, es un actor muy importante y estas cintas de culto, es interesante que la gente conozca su trabajo”, expresó.

Un segundo homenaje en la 21 edición de Macabro 2022, es para el cineasta norteamericano Jordan Peele con una función de pre estreno de su nueva película también como guionista, ¡Nop!, con Daniel Kauuluya y Keith David, en la Cineteca Nacional, así como la proyección de sus historias fílmicas conocidas como Get out y Us.

Macabro 2022 contará con la presencia del actor australiano Nick Steele, de The walking dead, además de otras personalidades como Ignacio Vaca, Sylvia Caminer, y Cecilia de la Parra.

Para la 21 edición del FICH Macabro 2022, se lograron 109 películas en exhibición, 54 largometrajes, 21 estrenos nacionales de entre los que estarán en competencia las cintas La Lotería de Vadir Sottelo, Putrefixión de David Torres y Guardado, hermano de Jorge Iván Sanders; habrá cinco estrenos latinoamericanos, seis estrenos mundiales internacionales, 55 cortometrajes y siete proyectos inscritos en Macabro Joven, producciones de 23 países.

Asimismo, habrá una exhibición del documental en honor a H.P. Lovecraft, la exposición de carteles Robots, aliens y luchadores. Ciencia ficción y Cine B en México, en el Museo Panteón de San Fernando, entre otras actividades.