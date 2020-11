Locas por el cambio, una comedia con mirada femenina

La directora mexicana Ihtzi Hurtado busca abrir paso a las mujeres en el cine y celebra que en México haya espacio para historias de comedia como Locas por el cambio, pues considera que es momento de ver más proyectos abordados desde una perspectiva femenina.

"Se me hace muy chistoso que por lo menos en México casi no habemos directoras que hagamos comedia. Las mujeres están un poco más enfocadas al drama o a otros géneros, y no nada más en México, sino también en Estados Unidos”, recalca la realizadora.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Hay muchas comedias románticas que siempre están dirigidas por hombres, y la protagonista es una chica. Me llama la atención qué hubiera pasado si esas películas las hubiera dirigido una mujer; no porque los hombres no puedan hacer ese género, sino porque tenemos otro ojo", comenta la cineasta.

Hurtado apostó por contar la historia de dos jóvenes interpretadas por Sofía Sisniega y Mariel Molino, una de clase alta y otra de clase media, que intercambian de cuerpo y al experimentar la vida desde otro mundo, aprenden a valorar lo que tienen.

El perfil y el look de Paula y Paulina, los personajes centrales, fueron supervisados personalmente por la directora, por eso considera que de haber estado un hombre al frente del proyecto, detalles como el vestuario y el maquillaje, que son parte fundamental de la personalidad de ambas, no hubieran recibido tanta atención, y la historia no hubiera logrado conectar de la misma manera con el público.

El productor Mauricio Argüelles, que también actúa en la cinta, confía en que es un gran momento para las cineastas, ya que gracias a la inclusión, que opina viene desde Hollywood, México les está abriendo más puertas, lo que dará pie a otro tipo de películas. "Me ha tocado trabajar con directores hombres y mujeres, cambia la sensibilidad y el detalle", apunta.

Sofía Sisniega expresó su orgullo por formar parte de este proyecto, ya que considera necesario ver mujeres protagonistas en pantalla, en lugar de mostrarlas simplemente como acompañantes en la historia de un hombre.

"Es un problema que viene desde las escuelas de cine, no hay tantas mujeres. También sigue porque no se les dan las mismas oportunidades, no es tan fácil que les den financiamiento para hacer películas, no hay tantas guionistas. Es un tema que ya está ahí y se debe atacar, la manera de hacerlo es apoyarnos entre nosotras, que los hombres apoyen", expresa.

El resto del elenco está conformado por Juan Pablo Gil, José María Torre y Alejandra Ley, cuya última participación en cine había sido en 2014 en la cinta Cuatro lunas.

Cine María Novaro anuncia programa Fomento al Cine Mexicano

Debido a que la película se estrenará en streaming, la comediante agradece la oportunidad de llegar a los hogares del público, y alegrarlos con una historia que además de divertirlos, los hará reflexionar sobre el valor de lo que uno tiene.

"El streaming es una pantalla más grande porque llegamos directo a las casas. Creo que ver el cine en una sala de cine tiene mucha magia, pero llegar directo a los hogares es muy padre, sobre todo con una comedia que tiene mucho corazón. Hoy que estamos en esta situación (de confinamiento) ponerte en los zapatos del otro te enriquece, te vuelve más empático y te ayuda a valorar".