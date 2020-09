"La lengua española es muy caliente": Alexandra Stan vive en conexión con los latinos

Alexandra Stan nació en Rumania, completamente alejada de las influencias y sonidos latinos, sin embargo su llegada al continente americano con la canción Mr. Saxobeat, lanzada en 2011, le ayudó a descubrir nuevos ritmos y bailes que desde entonces no ha soltado y que se ha permitido experimentar.

En una entrevista en español para El Sol de México, la intérprete devela la manera en que el ritmo latino le ha ayudado a darle una nueva perspectiva a su música.

“Es algo que a mí siempre me movió, me emociona escuchar la música latina, el reggaetón o cualquier ritmo parecido, siempre me ponen a bailar porque ese es mi ritmo y esa música es muy aceptada en Europa, para mí va hacer siempre algo que voy a hacer desde mi corazón, me gusta, es como muy natural, me encanta bailarla, me fascina ese ritmo y me siento muy orgullosa de poder hacer esta música que es muy rica”, dijo Alexandra Stan en entrevista virtual.

Stan unió su voz en 2016 a las de Inna y Daddy Yankeen con la canción Wewanna, un track totalmente bailable y con una influencia evidente de ritmos latinoamericanos, sin embargo es con su nuevo sencillo Tikari, -cuyo título describe como un juego de palabras que hacen alusión al calificativo chica rica-, decide cantar en español con el ritmo contemporáneo de estas tierras.

“Siempre me pareció que la lengua española es muy caliente, el español es muy abierto es un placer cantar en este idioma, además, la música latina es un gran fenómeno en el mundo y la verdad es que yo me considero también latina”, aseguró.

Para darle vida a Tikari, la rubia se hizo acompañar de LiToo, un cantante que ayudó a reforzar la influencialatina en este single. “Él es de Puerto Rico y es muy talentoso, vive en Rumania, está casado con una rumana, yo lo conocía un poco pero no sabía que era tan talentoso así que yo y mi productor lo invitamos, y en media hora la canción ya estaba terminada”, confirmó Stan.

La intérprete de Lollipop, asegura sentirse satisfecha con los logros obtenidos a través de sus canciones influenciadas por el sonido que se gesta en este territorio, el cual le ha ayudado a traspasar fronteras. “Me siento muy orgullosa y muy agradecida, primero porque no esperaba tener un gran éxito como el que he vivido, de verdad no esperaba hacer una gran promoción como la que estoy haciendo en este momento y hablar con los medios latinos de esta manera. Yo tuve muchísimas canciones latinas en el pasado pero no fueron tan visibles por allá y hoy me siento muy orgullosa con logros”.

Las satisfacciones de Mr. Saxobeat

La canción Mr. Saxobeat significó para su intérprete, la puerta de entrada a la industria musical global; llegando al número uno en Alemania, Austria, Dinamarca, Eslovaquia, Hungría, Italia y Suiza. Los latinos la hicieron llegar al número 11 de la lista Hot LatinSongs de Billboard y el ocho en el ranking Tropical Airplay. Canadá, Australia, Israel y Japón también fueron conquistados con este eurodance que acumula desde su lanzamiento 59 millones de views en YouTube y que según Alexandra Stan significa el soporte principal de su carrera musical.

“Es algo de lo que nunca voy a poder, ni quiero escapar, es lo máximo que me pueda representar, es la canción que me hizo conocida, me pone muy contenta y agradecida ver que la gente la sigue escuchando y cantando con la misma energía luego de 10 años. Representa un paso al que siempre regresaré para encontrar la dirección de mi música, cuando sienta que estoy perdiendo el rumbo, porque es el tipo de energía que yo debo de llevarle al mundo”.

En estos momentos, Alexandra Stan, confirmó estar en la creación de su nuevo disco, el cual llevará como título Rainbows, el primero en su carrera con el soporte de Universal Music Rumania, siendo, Tikari, la carta de presentación del álbum programado para salir en 2021.