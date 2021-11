Juanpa se mete hasta la cocina

Cuando la pandemia comenzó, Juanpa Zurita tuvo que cambiar muchas cosas tanto personales como profesionales. “Antes no me importaba nada, no hacia ejercicio, no comía bien, me brincaba comidas, me dormía a deshoras tomaba vuelos de madrugada. Pero aprendí a cuidarme y a valorar muchas cosas”.

Además de revalorizar a las personas a su alrededor y de identificar los privilegios socioeconómicos que le permitieron llevar el encierro con mayor tranquilidad, el conductor y actor tuvo que aprender a generar contenidos de otra forma que se adecuaran a las condiciones actuales para sus seguidores.

“Hubo un momento donde tuve que revolucionar mi contenido. Todo lo que hacía ya no lo podía hacer porque no podía viajar, producir, hacer sketches, pero tengo el privilegio de decir que dentro de lo malo pude sacar algo bueno”.

En esa búsqueda por hacer cosas nuevas y con un tono más arriesgado, Juanpa hizo una lista de cosas que hacer para cuando las cosas fueran tornándose de nuevo a la normalidad.

“Subir el Pico de Orizaba, un curso de apnea –buceo libre sin oxígeno-, fui a la resortera humana; aprendí a hacer un mortal hacia atrás, que era de mis peores miedos porque de chiquito me pegué en la nuca. Y mientras todo esto pasaba, HBO Max me busco para hacer este programa”.

El show Juanpa + Chef, lo lleva a la cocina, un lugar en el que hasta hace poco no se había introducido lo suficiente. Pero cuando HBO Max vio los riesgos que estaba tomando, lo invitaron a conducir el programa donde cocina junto a seis de los chefs más reconocidos de México.

“Hoy en día existen muchos programas de cocina, pero lo padre de este show es que vas a ver a un ser humano que no tiene ni idea de para qué sirve una espátula, platicar con un chef que tiene un restaurante Michelin o a Daniela Soto, la mejor chef del mundo de 2019, y el choque de esto destapa conversaciones y experiencias visuales muy entretenidas”.

Juanpa confiesa que antes de la pandemia su relación con la preparación de alimentos no era la mejor. “Nunca había cocinado. Me fui de mi casa a los 19 años, pero cocinar no me sale. Mi objetivo fue la practicidad entre licuados comidas de fuera, pedidos a domicilio y latas de atún”.

Algo cambió cuando en YouTube vio un video del chef Gordon Ramsay preparando un huevo revuelto. “Lo repliqué en mi cocina, probé el huevo y fue como ‘woow, esto sabe 40 veces mejor de lo que me he estado comiendo por años'. Así que caí en cuenta que lo realmente importante no es el ingrediente, sino cómo lo usas”.