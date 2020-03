¿Juapa Zurita se burla del Covid-19? Festaja su cumpleaños y le llueven críticas

El cumpleaños del actor e influencer, Juanpa Zurita, ha generado polémica, ya que en redes sociales mostró su singular festejo el cual hace alusión al coronavirus, sin embargo, mientras él pasó un buen rato con los suyos, hubo a quienes no les causó mucha gracia.

En Instagram, el influencer mostró un pastel con la imagen caricaturizada del Covid-19, además de portar un traje blanco que asemeja a la vestimenta anticontagios que usan los especialistas de la salud agregando unos guantes amarillos y mascarillas.

En este primer post, los comentarios de felicitaciones no se hicieron esperar, pero también le llovieron las críticas negativas por usar como tema de cumpleaños a este virus que hasta ahora mantiene a México en emergencia nacional y ha causado la muerte de casi 40 mil personas en el mundo.

Ver esta publicación en Instagram Si, este es mi pastel 😂🦠🎂 • Veinticuatro. Madre mía que denso suena decirlo. Independientemente de que ya soy un anciano, vaya época para cumplir años. Estamos viviendo un suceso histórico que tiene a todos parados, confundidos y en constante incertidumbre de que va a pasar. Pero siempre hay un lado bueno en lo malo. Estos 24 los cumplo en plena cuarentena, tiempo que me ha hecho reflexionar que realmente necesito para ser exitoso (exitoso me refiero feliz). Acostumbro a vivir a 300km por hora, siempre brincando a lo que sigue y principalmente siempre BUSCANDO que es lo siguiente que quiero hacer. Este tiempo de reserva me ha enseñado a frenar, respirar y gozar. Que no necesito ningún tipo de viaje, de equipo de producción pesado, ni de colaboraciones para ser más feliz. Todo lo que necesito esta con mi familia, mis amigos y genuinamente gozar lo que hago y no en buscar perfeccionarlo, si no dejarlo ser! Y lo más importante, estar presente. Disculpen si ando muy filosófico pero también consideren que llevo 15 días encerrado. Estoy feliz y agradecido de vivir este cumpleaños así, porque toca mucho que aprender de esta época. Gracias Zuricatas por sus hermosos mensajes y edits. Los amo hoy y siempre. ❤️ Una publicación compartida de Juanpa Zurita (@eljuanpazurita) el 29 Mar, 2020 a las 6:15 PDT

"No es por nada pero el coronavirus es algo serio y personas que se están muriendo y no veo nada bueno comerse al virus".

"Me parece una falta de respeto y de educación esta bromita, hay gente infectada y que están muriendo por esta terrible enfermedad. No es de buen gusto", fueron algunos de los comentarios que le hicieron al youtuber.

"No me parece gracioso muy mal ejemplo esto no es un juego".

Otra de las publicaciones que llamó la atención de los fans, fue un video donde se muestra Juanpa frente a un pastel con sus velas, su familia de fondo le canta las mañanitas, pero antes de soplar, hacen una pausa y de inmediato aparecen vestidos con un overol blanco e implementos de seguridad médica.

Ver esta publicación en Instagram Quarantine birthday 🎂🦠 | I’m officially 24! Thank you everybody for your kind messages! Little bit of humor in these rough days. W/ @andymtzurita @paumtzurita @terearellanos @fernandomtzurita Una publicación compartida de Juanpa Zurita (@eljuanpazurita) el 29 Mar, 2020 a las 11:20 PDT

“Estos 24 los cumplo en plena cuarentena, tiempo que me ha hecho reflexionar que realmente necesito para ser exitoso (exitoso me refiero feliz). Acostumbro a vivir a 300 km por hora, siempre brincando a lo que sigue y principalmente siempre BUSCANDO que es lo siguiente que quiero hacer. Este tiempo de reserva me ha enseñado a frenar, respirar y gozar”, escribió el actor de Luis Miguel, la serie en una de sus publicaciones.

Los comentarios de rechazo e incluso indignación continuaron en las fotos que tienen más de un millón 700 mil likes.