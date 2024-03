Jorge Muñiz y Carlos Cuevas regresan a SLP

San Luis Potosí nuevamente estará recibiendo a uno de los duetos que por más de 30 años de carrera arriba de los escenarios, se ha robado el corazón y las risas de los presentes; Jorge Muñiz y Carlos Cuevas se presentarán este próximo 13 de marzo en el Teatro de la Paz a partir de las 20:00 horas presentando el concierto “El Tiempo es Oro”.

Fue hace un año que estos maestros de la música, se presentaron en la capital potosina, y ahora están de regreso para presentar este emblemático disco lanzado en 1996, en el que se incluyen temas como “Por ella”, “Vamos a darnos un tiempo”, “Dos amores” entre otros, en una noche donde el afecto y la amistad prometen ser el motor principal.

Quien habló para El Sol de San Luis fue el maestro Carlos Cuevas, quien señaló que el regresar a estas tierras siempre es muy grato, sobre todo por el buen recibimiento que los alberga al pisar esta ciudad.

“Estoy muy feliz de regresar a San Luis Potosí, siempre que he tenido la oportunidad de ir para allá la gente nos recibe muy bien desde hace mucho tiempo he tenido la oportunidad de ir para allá donde me he presentado en palenques, teatros del pueblo, escenarios como el Teatro de la Paz, como ahora” comentó Carlos Cuevas.

Sin duda alguna la magia de este concierto es la comunión que existe con Coque Muñiz, al cual tiene muchos años de conocer “Tengo mucho tiempo trabajando con él, muchas giras en Sudamérica, Centro América, la República Mexicana, Estados Unidos, las conocemos de muy bien, siempre es un agasajo poder hacer un show con mi querido Coque (Muñiz).”

El plasmar los éxitos del disco “El Tiempo es Oro” a sido un acierto pues continúa siendo del agrado del público “Ha sido un buen disco, tanto así que aun no siguen pagando regalías, pero lo importante es que llevamos una amistad muy bonita, duradera, familiar, aunado a eso su talento y el estar juntos, para todos es un agasajo, sabemos a qué hora entrar, salir, contamos muchas anécdotas de nuestra trayectoria.”

Pero lo mas especial son las sensaciones que transmiten a su público “La gente nos ve como sus amigos, como sus familiares, esa es la comunión que existe entre el público y nosotros, también es la magia de este show que tenemos” finalizó.

Para ser parte de este show se pueden adquirir los boletos que ya están disponibles en las taquillas del recinto y a través de la pagina web de Super Boletos, y poder pasar una velada agradable en el Teatro de la Paz.

DATO

“El Tiempo es Oro” disco que vio la luz pública en 1996 y que ahora es parte de este gran concierto.