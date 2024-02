Enrique Guzmán celebra su cumpleaños 81 con La caravana del rock

“Me siento orgullosamente feliz de ser como soy y de haber pasado todo lo que he pasado y lo que falta por llegar”, declaró en el día de su cumpleaños 81 el actor y cantante Enrique Guzmán.

Durante la rueda de prensa para anunciar “La caravana del rock and roll. Todos los grandes del rock juntos”, para el próximo 16 de febrero en el Auditorio Nacional, el artista añadió: “Todos vivimos eventos que nos preocupan, hay cosas que debimos haber evitado, errores que hemos cometido en el camino, pero es parte de la vida y así se hace uno fuerte”.

Con casi 65 años de interpretar la música romántica de rock and roll, que junto con César Costa, Roberto Jordán, Los Teen Tops, Los Hermanos Carrión, Los Rebeldes del Rock y Los Locos del Ritmo, brindará más de cinco horas de música, Enrique Guzmán afirmó que "el rock no es un ritmo, es una forma de protestar, una forma de ser. El rock and roll es parte de la vida de muchas personas de ayer, de hoy y de las próximas generaciones”.

César Costa, a quien también se le vio contento y muy divertido, informó que está por comenzar la realización de un filme documental “producido y narrado por Gerardo Quiroz y que llevará nuestras entrevistas de los que actuamos en ‘Papá soltero’, es un programa que sigue vigente, se repiten los episodios que se grabaron a lo largo de ocho años de transmisiones”.