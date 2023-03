Diego Torres traza su camino a través de la música

Diego Torres considera que las canciones son para un artista “como una hoja de ruta que te lleva de un lado a otro”, y con ello van creando un mundo conformado por esas composiciones. Por ello se siente tan honrado de llevar más de 30 años ejerciendo el oficio de la música, pues ésta le ha permitido plasmar sus sentimientos.

“La vida es inspiración, los buenos y los malos momentos por los que atravesamos, nos hacen escribir, vibrar, sufrir, ser felices, y cómo manejar toda esa curva, cómo mantener el equilibrio”, comenta en entrevista con El Sol de México, durante su reciente visita a nuestro país.

“Las canciones son un reflejo de lo que nos pasa en la vida, momentos buenos y también de tristeza. Como las que hay en mi MTV Unplugged (2004), que viví al poco tiempo que mi mamá murió”, agregó.

El cantante actualmente celebra ese viaje musical con su gira Atlántico a pie, con la cual recordó viejos tiempos, al diseñar un repertorio que abarca todas las etapas de su carrera (que inició en 1988).

“Es lindo viajar al pasado y encontrarse con las canciones que uno escribió hace mucho tiempo y hoy toman otro sentido con otros kilómetros recorridos. Con años de mucho oficio en esto, y feliz de volver a hacer nuevos arreglos, cantarlas y llevarlas a la gente”.

Al recordar estos primeros pasos en el mundo artístico, se dice sorprendido, pues cuando comenzó no se imaginaba que esta profesión le daría la oportunidad de grabar junto a tantos artistas (sus colaboraciones incluyen a figuras como Carlos Vives, Juan Luis Guerra y Fonseca).

Y es que a través de estos encuentros no sólo ha logrado combinaciones de ritmos, sino ha llevado su trabajo a diferentes lugares. “No pensé que tendría la posibilidad de tener un horizonte amplio a la hora de hacer música, de ser libre de fusionar diferentes géneros y juntarme con otros artistas. Para mí mantener esa libertad me ha permitido, gracias a la gente, armar mi propio sonido, esta fusión de ritmos, y eso me hace muy feliz”.

Al preguntarle qué tanto le ha ayudado la composición a canalizar sus emociones, después de pensarlo unos segundos responde que aún con todas las ventajas que este ejercicio tiene para abrir su mente, siempre necesita la palabra.

“Vivo en un país donde en cada esquina hay un psicólogo, y trabajo mucho mi cabeza cuando hay que ordenar mi cajón, como dice mi terapeuta. Es como un auto que entra, cambia las ruedas, arregla lo que tiene que arreglar, y sigo en carrera”.

Y continuó: “Lo hago no sólo a través de las canciones, sino con mis amigos también. Para mí la amistad es algo muy importante, intercambio qué nos está pasando, ayudarnos y aconsejarnos mutuamente”, puntualizó.