¡Arriba México! Nominan a Diego Luna y Diego Calva en los Globos de Oro

Los mexicanos Diego Luna y Diego Calva fueron nominados en las categorías de mejor actor en serie dramática y mejor actor de musical o comedia, respectivamente, para los Globos de Oro 2023, anunció este lunes la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por su sigla en inglés).

El papel protagonista del primero en la serie "Andor" (Walt Disney Studios Motion Pictures) le valió una candidatura para un premio que tendrá que disputarse con Jeff Bridges ("The Old Man"), Kevin Costner ("Yellowstone"), Bob Odenkirk ("Better Call Saul") y Adam Scott ("Severance").

Lee también: Diego Luna y Gael García se reencuentran en nueva serie

Todos los pronósticos presagiaban antes de las nominaciones que el notable desempeño de Luna en esta producción, basada en el universo Star Wars, podía granjearle una mención para la 80ª edición de los Globos de Oro.

La trama de "Andor" sirve como precuela de la película "Rogue One: A Star Wars Story" (2016), dirigida por el británico Gareth Edwards y en cuyo reparto también apareció Luna.

Por su parte, el también mexicano Diego Calva consiguió la nominación a mejor actor de musical o comedia de la mano de "Babylon", una cinta que llega a los cines el próximo 23 de diciembre.

El filme, que también cuenta con Brad Pitt en su elenco, relata la decadencia y la vida de excesos que provocaron el ascenso y la caída de varias figuras incipientes en el Hollywood de los años veinte.

Daniel Craig ("Glass Onion: A Knives Out Mystery"), Adam Driver ("White Noise"), Colin Farrell ("The Banashees of Inisherin") y Ralph Fiennes ("The Menu") completan la lista de finalistas en la categoría de mejor intérprete de comedia o musical.

La 80ª edición de los Globos de Oro será retransmitida en la cadena NBC después de que en su última entrega no fuera televisada por el rechazo de la industria cinematográfica estadounidense.

Y es que la HPFA, entidad organizadora de los premios, se vio salpicada por una investigación del diario Los Angeles Times en la que se destapaban una serie de prácticas de corrupción y tráfico de influencias por parte de sus miembros, entre los que no había ninguna persona de raza negra sobre un total de 87.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La HFPA ha exteriorizado un lavado de imagen renovando a casi todos sus integrantes, pero aún resta por ver la recepción de Hollywood hacia esta próxima edición de los Globos de Oro, que se celebrarán el 10 de enero en el hotel Hilton de Beverly Hills