Diego Luna invita a producir contenido en Iberoamérica

MADRID. Durante el confinamiento al que obligó la pandemia de Covid-19, hubo momentos en los que Diego Luna se cuestionó si lo que hacía era realmente esencial, pero llegó a la conclusión de que “contar historias es vital para crecer y transformar la realidad”.

Un día antes de recibir el Premio de Honor en la VIII edición de los Premios Platino, el también productor mexicano exhortó a tomar la responsabilidad y oportunidad para narrar la vida de la comunidad iberoamericana.

“Hay un gran apetito y una gran curiosidad por saber qué pasa en nuestros contextos, vamos a ser nosotros los que lo contemos, no dejemos que alguien más lo haga. Es el momento para que nuestras historias con nuestro punto de vista y perspectiva salgan y encuentren público por todo el mundo, nos toca poner la creatividad, porque el público está ávido y está esperando”, reflexionó.

Luna, que el próximo 8 de octubre estrenará la segunda temporada de la serie Pan y circo, dice que el reconocimiento a su carrera le llega justo a tiempo, como un aliciente para replantearse cosas que ya tenía claras, “para que haya cierta confianza en lo que todavía quiero hacer”.

El actor, que saltó a la fama internacional con Y tu mamá también, y que acaba de terminar la grabación de la serie Star Wars Andor, que se verá en Disney+ hasta el 2022, también hizo hincapié en que se debe aprovechar el momento para impulsar la industria audiovisual iberoamericana como un bloque.

“Con las plataformas (de streaming), ahora no sólo podemos vivir en una sola pantalla, podemos compartir nuestras historias de muchas otras formas, tenemos la oportunidad de formar un bloque como industria”.

Al producir o participar como actor en algún proyecto, dice que antes se pregunta qué le gustaría ver como público. “Quiero ver algo que me entretenga, pero también que me rete, que me haga reflexionar, pero no que me vengan a dar clases, las series didácticas las apago inmediatamente, pero las que me hacen preguntas las dejo, detonan algo en mí como público que me hacen bien”.

Diego recordó cómo es que llegó a ser intérprete. “Yo empecé a actuar a los seis años porque me daba miedo quedarme en mi casa solo y para acompañar a mi papá me iba al teatro”, comentó sobre su infancia tras bambalinas, con el escenógrafo Alejandro Luna.

“Me subí al escenario y luego ya no quise bajarme nunca más”, remata el creativo de 41 años que tiene una cosa clara en la vida: “Quiero que la honestidad acompañe mi trabajo, eso para mí es una regla”.

PREMIOS DEL PÚBLICO

Los organizadores del Premio Platino entregaron los galardones que son otorgados por el público. Ganaron como Mejor Interpretación Femenina en Serie la actriz mexicana Cecilia Suárez por La casa de las flores; Mejor Interpretación Masculina en Serie: Álvaro Morte, La casa de papel y Mejor Serie: Alguien tiene que morir de Manolo Caro.

Los actores distinguidos en cine fueron: María Mercedes Coroy por La llorona; Diego Peretti por El robo del siglo y la mejor película Iberoamericana de Ficción: La llorona de Jairo Bustamante.