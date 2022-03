Con más de 15 mil tomas de video y nuevo software, reviven a Chespirito

Eugenio Derbez cumplió uno de sus grandes anhelos al poder compartir pantalla con Roberto Gómez Bolaños, su ídolo de la infancia, a través de la caracterización de El chavo del ocho, para un comercial de una empresa televisiva de Estados Unidos.

“Para mí esto ha sido muy especial, porque resalta cómo El chavo del ocho rompió esquemas, abrió caminos para los latinos, para el cine, la política, los deportes, la ciencia, los negocios y muchas otras áreas”, explicó el comediante.

Gossip La Chilindrina entra al libro de Récords Guiness

Derbez recordó una anécdota que marcó su carrera, cuando vivió un revés por la poca aceptación que tuvo entre el público su telenovela “No tengo madre”.

“Yo empezaba, por cuestiones de rating nos sacaron del aire muy pronto, antes de que acabara la novela y yo me deprimí, me fui para abajo y en medio de esa depresión de repente recibo una carta de Don Roberto Gómez Bolaños, imagínense lo que fue para mí recibir una carta de mi ídolo, me decía, ‘no te deprimas, sigue adelante, estas cosas pasan’, me compartió sus experiencias , no sabes lo que significó, me tocó el corazón”.

¿CÓMO SE LOGRÓ?

En el comercial de la empresa Dish Latino, Eugenio Derbez ve en la televisión al personaje creado por Chespirito, con el que luego interactúa gracias a un software de inteligencia artifical llamado deepfake.

Se requirieron más de mil horas de trabajo para recrear su rostro y gestos faciales a la perfección. Para realizarlo, primero se eligió a un actor que trabajó para dominar sus movimientos y expresiones. Luego, se contó con la participación de expertos en la tecnología deepfake que recopilaron 15 horas de videos y 15 mil tomas que mostraban el rostro del Chavo de todos los ángulos, el material se digitalizó y por medio del software se combinó para aplicar sobre la cara del actor.

EMOCIONA A LA FAMILIA GÓMEZ FERNÁNDEZ

Este trabajo se hizo con el aval de Grupo Chespirito, cuyo director ejecutivo Roberto Gómez Fernández explicó que ver el resultado final de fue para él muy emotivo. “La gente ve al Chavo, pero yo veo a mi papá”, dijo en la conferencia de prensa.

“Me cuesta trabajo poder expresar la emoción que me da esto, porque para ustedes, para el público están viendo al Chavo, yo estoy viendo a mi papá, es la primera vez desde que no está con nosotros que vuelvo a ver hablar a mi padre”, agregó.

Pero este proyecto, que fue una idea de la empresa Dish Latino y que se estrena durante la transmisión del partido de futbol México Vs Estados Unidos, nada tiene que ver con la bioserie que se prepara y que aún está en fase de preproducción.

Gómez Fernández destacó que su padre y Eugenio Derbez compartían una característica en común: el rigor al trabajar. “La gente piensa que esto de la comedia es estar diciendo chistes e ir improvisando... mi padre era de un rigor muy especial y Eugenio también, tan estrictos en su trabajo”

LA BIOSERIE VIENE EN CAMINO

El director ejecutivo de Grupo Chespirito comentó la bioserie sobre su padre está apenas en las primeras etapas de desarrollo del guion y el casting. “Está en una producción muy temprana, es un proyecto muy ambicioso que toma mucho tiempo, el resto del año seguiremos en un proceso de preparación de la historia”.

Dijo que se realizó una investigación formal en la que incluso la familia se fue enterando de datos e información que no conocías sobre Chespirito. “Habrá varias sorpresas que son dignas de platicar y serán parte del contenido de la bioserie”, comentó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

También confirmó que María Antonieta de las Nieves será una fuente de información para desarrollar la historia. “El encierro ayudó a conciliar en todos sentidos, eso nos conviene a todos. Con María Antonieta estaremos llegando a cosas muy buenas, no en pantalla, pero si tendrá una participación importante dentro de la bioserie, su testimonio es riquísimo y fundamental”, reveló.

Finalmente, explicó que a largo plazo podrían retomar con Eugenio Derbez el experimento que se hizo con el comercial. “Hemos estado platicando la posibilidad de poder combinar estos dos mundos, es algo que hay que estudiar y preparar con mucho detenimiento. Estamos platicando ciertas cosas, no en un futuro inmediato. Pero no niego que estamos platicando la posibilidad de un proyecto que no es la bioserie”, concluyó.