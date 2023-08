Comunidad cinematográfica celebra la existencia de los premios Ariel

Hay quienes consideran que recibir una estatuilla en los Premios Ariel es sólo la consecuencia de haber hecho un buen trabajo, otros anhelan estar nominados o conseguirla para enriquecer su currículum, hay algunos que prefieren no prestar tanta atención a los reconocimientos, mientras que otros más lo ven como una gran puerta a nuevas oportunidades.

Pero cualquiera que sea la perspectiva, todos están conscientes de la importancia que el Premio Ariel representa en la cultura cinematográfica de México, así como su trascendencia.

Puede interesarte: El actor mexicano Demián Bichir cumple 60 años

Desde el año pasado, Leticia Huijara, Presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) confesó que la institución no atraviesa una buena situación económica, por lo que hizo un llamado a hacer una pausa en sus actividades; sin embargo, reza el dicho que: ‘la unión hace la fuerza’ y para la Academia esto resultó cierto.

El apoyo de actores, técnicos, así como ejecutivos, productores y directores lograron que este año se llevara a cabo la edición número 65 de los Premios Ariel, celebrándose por primera vez fuera de la Ciudad de México.

“Estamos muy contentos y orgullosos de nosotros mismos como comunidad, logramos remontar una situación muy complicada y estamos ahora aquí celebrando la creación, el talento, de todos nuestros colegas, me siento feliz, contenta”, afirmó Huijara en entrevista.

Pero, ¿qué representa el Ariel para los nominados y por qué se ha mantenido durante tantos años?

“Los Arieles han sido esenciales en mi carrera, es la octava nominación (con tres premios ya ganados) y me parece muy importante que se hagan. Hay toda una lucha y un trabajo de la Academia que está haciendo esto posible y qué bueno que te reconozcan tus colegas y a todo el grupo de gente que hace cine, que no siempre está frente a los reflectores.

Se presentan las categorías seleccionadas por la AMACC para ser premiadas con el Ariel. Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

“Reconocen a todos los que estamos detrás, en estos oficios técnico artísticos, pero que normalmente no hay un foco sobre nosotros, es una caricia maravillosa de los compañeros”, expresó en entrevista el diseñador de producción Eugenio Caballero, nominado en la categoría Diseño de Arte por su trabajo en la cinta “Bardo, Falsa Crónica de unas cuantas verdades”.

Natalia Solián, nominada a Mejor Actriz por “Huesera”, el filme con más nominaciones de la gala sumando un total de 17, considera que sí debe existir un espacio donde se reconozca el oficio y la labor de este arte subjetivo.

“No hay muchas instituciones o lugares en los que podamos reconocer el impacto o la importancia del diálogo; la Academia, así como otros espacios institucionales siguen siendo los últimos resquicios que tenemos para poder hacer de eso algo comunitario. Aquí se está reconociendo el esfuerzo y se siente muy bien”, aseguró Solián.

Este jueves, algunos de los nominados se reunieron en las instalaciones de los Estudios Churubusco para tomarse la foto oficial de esta edición

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 9 de septiembre en el Teatro Degollado, en Guadalajara, Jalisco, estado natal del productor Guillermo del Toro, quien hace unos meses, ante la crisis que atravesó la AMACC ofreció cubrir el costo total de las estatuillas.

“Él ofreció un apoyo económico en un inicio, pero yo creo que más allá de eso, creo que el que él haya alzado la voz en un momento en el que la levantó fue una manera de llamar la atención sobre algo que nos estaba sucediendo.

Foto: Twitter @AcademiaCineMx

“Entiendo que hubo gente que de pronto no entendió por qué no aceptamos o no acepté el apoyo económico y fue justo porque creo que lo valioso de su apoyo es el ser que es, que no se separa, que no deja de pensar en la industria que lo vio nacer, que está preocupado por sus colegas que trabajamos aquí en el país y si un día necesitamos dinero, pues tal vez le pidamos, pero además pienso que el tema del dinero es algo que tenemos que hacernos responsables todos no sólo una persona”, comentó Huijara.

IMPORTAN LAS HISTORIAS

Al evento asistieron tres de las cuatro directoras nominadas: Michelle Garza Cervera, por su cinta Huesera, Alejandra Márquez Abella, directora de El Norte sobre el Vacío y Natalia Beristáin, por Ruido.

Estuvieron también presentes Arcelia Ramírez, nominada a Mejor Actriz por La Civil, Julieta Egurrola por Ruido y los actores Hernán Mendoza por La Caja, Cuauthli Jiménez por Finlandia, Francisco Rubio, por Bardo y Juan Daniel García Treviño por La Civil, entre otros.

“Ver que la Academia pudo salir de este bache. Con otros apoyos se pudo llevar a cabo la ceremonia, en verdad que se agradece y más por todo ese esfuerzo de los que encabezan la Academia para llevar a cabo esto”, dijo la actriz Julieta Egurrola.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Nos vamos a Guadalajara ojalá sea una linda fiesta, pero lo que deseo más que nada es que no siga habiendo desaparecidos”, agregó en relación a la temática de la película Ruido, por la que están nominadas ella y su hija Natalia Beristáin.

“Independientemente de que estemos nominadas y que lo saquemos o no el premio hay otras películas que abordan también esta misma temática de las desapariciones como La Civil, esto no es gratuito, hay documentales y otras películas, es importante que la gente entienda que no puede uno cerrar los ojos o no darse cuenta de los problemas que nos rodean y es el cine el que nos hace percatarnos de esto”, indicó la actriz.