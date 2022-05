Comediantes novatos y veteranos se enfrentan en LOL

Pueden actuar, cantar, improvisar, todo lo que se les ocurra, pero a la mínima mueca que refleje una risa o, de plano, una carcajada, tendrán que ser eliminados de la competencia por un millón de pesos que tienen listo para el ganador.

Cinco parejas, más dinámicas, juegos, chistes y diferentes locuras es lo que ofrecerá la cuarta temporada de LOL: Last One Laughing México que estrena este 6 de mayo por Amazon Prime Video.

Alex Montiel y Platanito, Eduardo Videgaray y El Estaca, Juan Carlos El Borrego Nava y Juan Carlos Casasola, Alexis de Anda y Ray Contreras y Karla Camacho con Isabel Fernández son las duplas que se enfrentarán esta temporada.

Otra novedad es que el premio no será para el comediante, sino para una fundación con el fin de liberar un poco de estrés a los competidores.

“Antes era una lucha encarnizada porque sabían que el millón era para ellos, entonces nos costaba mucho trabajo porque nadie se quería reír, yo me asombraba y les preguntaba cómo le hacían para no reírse y muchos de ellos me decían que, con tal de ganar el dinero, pensaban en su mamá muerta, su hermano descuartizado, unas cosas que yo decía: ‘oye, espérate, este es un juego, no es para tanto’”, afirmó el productor y conductor Eugenio Derbez en entrevista.

“Sentimos que era demasiado, por eso decidimos dar el millón a una fundación y esto ayuda mucho a la casa porque ya se lo toman más como un juego y no de la necesidad de pagar deudas o de que ese dinero dependa su vida”.

Derbez estará acompañado en el cuarto de análisis por su hijo José Eduardo, quien fue invitado, no sólo porque es el que cobra más barato de sus hijos, según bromearon, sino porque el actor puede explotar sus capacidades cómicas.

Este es uno de los programas que más le gusta hacer a Eugenio Derbez, ya que no existen los límites.

“Antes era un orgullo como mexicano decir que nos reíamos de todo, ahora ya no, ya no puedes decir nada porque todo les ofende, les molesta y LOL es una bocanada de aire fresco porque aquí no hay censura, todo se vale.

“Los que sean muy sensibles, por favor no vean LOL, hay muchas otras más opciones; los que la vean sabrán que es una comedia muy abierta y se divertirán mucho”, sostuvo el actor, quien forma parte del elenco de la cinta CODA, ganadora del Oscar 2022.

LOL cuenta con seis episodios, los primeros tres estarán disponibles este 6 de mayo y los restantes a partir del 13.