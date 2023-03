Chucho cumple su sueño: canta con Amanda Miguel “Castillos” en el Auditorio (VIDEO)

Además de mantener la promesa en vida que le hizo a su esposo Diego Verdaguer de continuar con la gira que habían comenzado previo al fallecimiento del argentino en enero del año pasado, la cantante también lo hizo con el pequeño Chucho, quien se robó el corazón de la artista y de los presentes con su interpretación del tema “Castillos”.

Hace unas semanas, a través de redes sociales se viralizó el video de Chucho, un niño que interpretaba a todo pulmón la frase “de piedra”, que es repetida en el tema lanzado por Amanda, en 1982.

Luego de que usuarios reaccionaran de manera positiva al video, la cantante de 66 años invitó al niño a su concierto de este jueves en el Auditorio Nacional, cita que tanto Chucho como su familia aceptaron.

“Esto es un momento especial para mí, muchas cosas sucedieron en mi vida. Este niño que se llama Chucho, es realmente lindo. Pasó algo increíble, mis canciones tienen ese sentimiento que hace que hasta los niños se emocionen y, en verdad, no tengo más que agradecimiento porque han pasado décadas y que los niños canten mis canciones, para mí es un honor.

“Chucho va a venir ahorita a hacernos el favor de cantar esas partecitas con tanto sentimiento y lo recibimos con un aplauso”, dijo Amanda sobre el escenario.

Y, en vez de un Doctor Simi, que se ha vuelto tradición en conciertos, el pequeño Chucho le regaló una muñeca personalizada con la imagen de la cantante.

Esa fue una de las tantas sorpresas del concierto de Amanda Miguel que ofreció junto a su hija Ana Victoria, como parte del tour Siempre Te Amaré: Un Homenaje a Diego Verdaguer.

Minutos antes de las 21:00 horas, las luces del recinto se apagaron. Portando un vestido de color negro y lentejuela plateada, acompañada de una capa fue como Amanda salió al escenario interpretando el tema “La Carcajada”. Minutos después salió su hija Ana Victoria, quien lució un vestido negro de brillos y una diadema plateada.

“Qué hermosa noche tenerlos aquí. ¡Bienvenidos! Me siento súper emocionada de estar aquí con todo mi grupo celebrando la vida de mi esposo; espero disfruten mucho este show que está preparado con amor para él y para ustedes que lo amaron tanto”, comentó Amanda.

“Usted que haría”, “Donde brilla el Sol”, “Dudas”, “Siempre te amaré” y “Las pequeñas cosas” fueron los temas que formaron parte del inicio del espectáculo.

A lo largo de la noche también se intercalaron canciones que interpretaba Diego Verdaguer como “El Pasadiscos” y “Quién de los dos será”, ésta última ambas anfitrionas cantando agarradas de la mano y conmovidas casi hasta las lágrimas.

Pero fue en el tema “Pídeme” en donde el público estalló en emoción al ver proyectado en un holograma la imagen del argentino, cantando a dueto con su hija Ana Victoria.

“Esta noche es celebrar la vida de un gran ser humano, padre, amigo, músico que tan tristemente se nos adelantó, pero aquí está siempre”, compartió Ana Victoria.

Otro de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Amanda interpretó “Es así mi amor”, acompañada del piano.

“Esta canción me la cantaba mi esposo, me la escribió hace algunos años y ahora se la dedico a él”, dijo la artista.

Después, en las cinco pantallas del fondo del escenario se proyectó un video donde se recorrió brevemente la vida y trayectoria de Verdaguer.

“Tengo un gran agradecimiento a mi esposo, él fue el creador de mi música, de mi carrera, de mi imagen, de tantos éxitos. Él fue el que más me cuidó, fue mi maestro. Me ha dejado una gran responsabilidad porque él era mi mayor fan, amaba mi música y mi voz y es por eso que para mí es un gran compromiso seguir con esta carrera, seguir fuerte como él siempre me quiso ver”, expresó Amanda previo a proyectar el video de “La Ladrona”, en voz de Verdaguer, con músicos en vivo y sólo el micrófono en medio del escenario, adornado con flores blancas.

“Coco loco”, “Mi buen corazón”, “Como un títere”, “El gato y yo”, “Cosquillas en el pecho”, “Yo no lloro por llorar”, “Hagamos un trato” formaron parte del setlist del show que se prolongó durante más de dos horas.

Amanda presentó el sencillo “La luna y el sol” que lanzará este 17 de marzo en todas las plataformas digitales.

Los éxitos “Él me mintió” y “Así no te amará jamás” encaminaron el final.

Con “Volveré”, Amanda y Ana Victoria cerraron con broche de oro su concierto, no sin antes avisar que el próximo 25 de mayo volverán a pisar el Coloso de Reforma.