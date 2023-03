Regresan los árboles felices: se lanza tráiler de "Paint", una película inspirada en Bob Ross

Owen Wilson regresará pronto a la pantalla grande con una producción inspirada en uno de los pintores más conocidos de la última época, Bob Ross, quien con su programa de televisión conquistó al público de todo el mundo gracias al arte.

Debido a que la cinta se estrenará en los cines el próximo 7 de abril en los Estados Unidos, la productora detrás del proyecto, IFC Films, dio a conocer un nuevo poster con una imagen más detallada del personaje principal.

La película lleva por nombre “Paint” y presenta a Owen Wilson como protagonista en el papel de Carl Nargie, un pintor que comienza a ganar popularidad gracias a un programa de televisión en donde conversa con el público mientras hace algunas de sus obras, como lo hacía Bob Ross.

Dentro de este poster se tiene un primer plano al personaje de Wilson que luce el cabello rizado y una camisa azul, así como una paleta de colores. Al fondo se puede ver un paisaje, que era una de las cosas favoritas de Ross para pintar y que también lo será para el personaje en la película.

A picture worth a thousand words 🖼️ Owen Wilson stars in #Paint — only in theaters April 7th!

En el poster se puede observar también la frase “go to a special place” (ve a un lugar especial) una frase que también es inspirada en Bob Ross, quien en su programa solía pedir a la audiencia que se imaginara lugares felices al momento de pintar.

Paint, la historia de los árboles felices

Paint es una cinta dirigida por Brit McAdams en su debut en silla de director, además de ser el escritor de la misma. Tiene como protagonista a Owen Wilson en el protagónico en el papel de Carl Nargle.

Nargle es un pintor en Green Mountain, Vermont, Estados Unidos, que empieza a sorprender a la gente de la localidad al conseguir su propio programa de televisión. A pesar de solo estar él frente a la cámara mientras realiza una pintura, su cautivadora voz y mensajes comienzan a llamar la atención de todos.

La fama comienza a apoderarse de Nargle cuando las cosas empiezan a cambiar con la llegada de una nueva artista, una pintora que comienza a conquistar los corazones del público mejor que él.

¿Cómo se llamaba el programa de Bob Ross?

Paint se encuentra inspirada en Bob Ross y en su programa “The Joy of Painting” uno que se transmitió de 1983 a 1994 por la cadena pública de los Estados Unidos, PBS, y que seguía el formato del programa “The Magic of Oil Painting” liderado por el mentor de Ross, Bill Alexander.

Con “The Joy of Painting” Bob Ross se convirtió en una figura internacional al enseñar al público técnicas para pintar paisajes al óleo para crear un cuadro completo en una temporada de episodios.

En la película “Paint” se buscó crear a un personaje cómico inspirado en Bob Ross y que pudiera mostrar una cara más graciosa y destructiva por medio de la actuación de Owen Wilson.