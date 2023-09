Nunca soñé con ser famosa: Laura Pausini celebra 30 años de carrera con premio del Latin Grammy

Sus metas eran terrenales, lo único que quería era divertirse cantando en algún bar nocturno mientras llevaba en paralelo sus estudios de arquitectura; sin embargo, la vida le tenía destinado algo totalmente diferente: ser una estrella de talla mundial.

Hoy, Laura Pausini no sólo celebra tres décadas de trayectoria en la música, sino que también está próxima a convertirse en la tercera mujer en recibir el premio Persona del Año 2023 otorgado por La Academia Latina de la Grabación.

“Yo no he soñado muy alto, eso es lo mágico de mi historia porque nunca he soñado con ser una persona famosa, yo quería ser un arquitecto y como hobbie poder cantar en la noche en restaurantes, ese era mi sueño, por eso todas las veces me ven que abro la boca cuando recibo un premio como sorprendida de saber ¿qué está pasando?”, afirmó Pausini en entrevista con El Sol de México.

“En los 90 no existían las redes sociales y algunos premios internacionales, yo no sabía que existían siquiera, entonces cada día puedo vivir agradeciendo lo que he construido gracias a muchos que me han apoyado”, agregó la cantante.

En 1993 debutó en el medio musical con el álbum titulado Laura Pausini. Un año después llegó el disco Laura con el que también lanzó una versión en español.

En estos treinta años ha vendido más de 70 millones de álbumes en todo el mundo y cuenta con distintos reconocimientos, entre los que destacan Grammy, Grammy Latino, Globo de Oro por la canción “Io Sì (Seen)”, coescrita con Diane Warren, para la cinta La vida por delante, así como una nominación al Oscar por este mismo trabajo.

“Yo soy una de las pocas que puedo definir mi carrera como constante. Empecé a los 18, lo que significa que empezando en los noventas no era una persona tan madura, los chicos de 18 de ahora son una generación mucho más adelantada. Lo que me ha permitido esta carrera es, sobre todo, tener un crecimiento personal, comparándome en cada nación con personas que son muy diferentes de las que he conocido antes de ser famosa.

“Crecí en un campo, en un pueblo pequeño de Italia con valores muy conservadores y simples, que quizás gracias a esa carrera ha podido sentirme una persona más completa, más libre y mucho menos conservadora, lo que agradezco mucho. La música me ha permitido ser un ser humano feliz”, expresó.

Pausini también se ha destacado por apoyar distintas causas sociales lo que la ha llevado a ser acreedora de un Premio Humanitario Starlite, Premio Humanitario Global Gift, también fue nombrada Persona del Año por los Premios Diversity Media por su contribución a la comunidad LGBT+.

LA TERCERA MUJER

Sólo Shakira y Gloria Estefan han sido reconocidas por la Academia Latina de la Grabación con el galardón Persona del Año, en los años 2011 y 2008, respectivamente. Ellas dos han sido grandes influencias, según indicó la próxima homenajeada, sobre todo porque ambas han sido fieles a su estilo desde el inicio, podrán incursionar en otros géneros, pero nunca perder su esencia; algo que, asegura, ella también aplica en su trabajo.

“Gloria y Shakira han tenido este premio porque nunca han traicionado su ser musicalmente hablando. Shakira desde siempre tiene un estilo que los italianos lo vemos como muy latinoamericano, muy colombiano, ha tenido influencias en el reguetón, pero en cualquier género ella dice su verdad.

“Gloria, todo lo que tiene que ver con su estilo, sus arreglos de canciones, su voz, el timbre vocal no tiene que adaptarse, es latino, ellas me han enseñado a ser una mujer valiente tratando de no seguir la moda de los tiempos, sino seguir mis intuiciones, mis verdades, las agradezco mucho”, dijo.

Su premio, así como un homenaje musical de parte de algunos colegas se realizará el 15 de noviembre, mientras que la gala del Latin Grammy se llevará a cabo el 16 de noviembre en Sevilla, España.

Firme a su propio estilo, luego de cinco años de ausencia, la artista de 49 años estrenará el 27 de octubre su nuevo álbum discográfico titulado Almas paralelas, un material muy conceptual en donde desnuda su alma y su sentir en esta nueva etapa que vive.

“He querido dedicarme a la escritura y a la grabación de canciones que tenían un significado un poco más amplio respecto a lo que había hecho hasta ahora, ese disco va a ser muy personal”, compartió.

A manera de adelanto lanzó el tema “Durar”, en versiones español e italiano. La canción es una declaración de amor, es la manifestación de Pausini de la idea de creer en un romance, en una persona con la que puedas conectar para toda la vida.

Luego de la publicación de su disco, Pausini comenzará con una gira mundial; será el 16 y 18 de marzo del próximo año cuando la italiana pise tierras aztecas para presentarse en la Arena Ciudad de México, en la capital y en la Arena Monterrey, al norte del país.