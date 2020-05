Kim Kardashian se suma a campaña ''Apoyemos a Tijuana''

La iniciativa, Apoyemos a Tijuana se unió a la asociación civil This is About Humanity creando una campaña binacional tripartita para recaudar fondos y apoyar al sector salud de la ciudad, ante la contingencia por Covid-19.

Se trata de la campaña “Tijuana 2:1 Matching Grant” en la que a través de un mecanismo tripartita, es decir, que por cada dólar que la gente done a la causa, ambos organismos lo duplicarán, se pretende recaudar 150 mil dólares.

El dinero será utilizado para continuar con el abastecimiento de equipo de protección para hospitales covid en la entidad, y apoyar a las comunidades más vulnerables que han sido afectadas por la contingencia sanitaria.

Famosos se suman a la iniciativa

La socialité Kim Kardashian difundió a traves de instagram la iniciativa, pidiendo a sus seguidores comprar sudaderas con la frase ''Phenomenally Human'', creadas para la campaña.

Foto: Cortesía | @Apoyemosatijuana

Además de Kardashian, el ex beisbolista estadounidense Chase Utley y algunos influencers de Estados Unidos, también se han sumado a la iniciativa.

