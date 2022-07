Jane: la nueva película de Alfonso Cuarón sobre el escritor Philip K. Dick

Todo parece indicar que uno de los nuevos proyectos del director mexicano Alfonso Cuarón será junto a la actriz australiana Charlize Theron para una película sobre el escritor de ciencia ficción Philip K. Dick que contará con el apoyo de Amazon Studios.

Según una exclusiva del diario The Hollywood Reporter, el proyecto está aún en fase muy inicial, pero cuenta con el apoyo de la hija del escritor, Isa Hackett, y su guion se centrará en cómo afectó al autor la muerte de su hermana gemela a las seis semanas de nacer.

De hecho, la película se titulará "Jane", que fue el nombre de la hermana de Dick.

Cuarón y Theron producirán junto a Hackett el rodaje, pero el cineasta también asumirá la dirección del filme y la actriz un papel destacado.

¿De qué trataría Jane, el nuevo proyecto de Cuarón?

Amazon ha descrito la cinta como "una historia conmovedora, llena de suspenso y de humor negro sobre la relación de una mujer con su gemelo brillante pero problemático, que también es el célebre novelista Philip K. Dick".

"Mientras intenta rescatar a su hermano de situaciones tanto reales como imaginarias, Jane se sumerge cada vez más en el fascinante mundo de su creación", añade la explicación.

¿Quién es Philip K. Dick?

Nacido en Chicago en 1928, Philip K. Dick es uno de los escritores más importantes de ciencia ficción. Sus relatos han inspirado numerosas producciones audiovisuales, como la emblemática "Blade Runner", basada en "Do Androids Dream of Electric Sheep?".

"Minority Report" también se basa en otro relato corto del autor titulado "The Minority Report" y la serie "The Man in the High Castle" es una adaptación de una novela homónima.

Por su parte, y tras ganar el Óscar a la mejor película extranjera con "Roma" (2018), Cuarón combinará este proyecto con la serie que prepara para Apple TV+, "Disclaimer", en la que actuarán Sacha Baron Cohen y Cate Blanchett.