Grupo Firme y Karol G se unen en concierto; así se escucha "Ya Supérame" y "Tusa"

Grupo Firme ya es uno de los grupos musicales que mayor sensación causa dentro del regional mexicano y no deja de sorprender a sus fans ya que ahora se presentó junto a Karol G en una actuación sorpresa.

Ambos artistas se encuentran consolidados dentro de la escena musical. En el caso de Grupo Firme su concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México lo confirmó al reunir a más de 200 mil personas para un nuevo récord.

Respecto a Karol G, su canción “Bichota” la posicionó como una de las mejores del género urbano al ritmo de darle un apodo para su carrera, y con “Tusa” encontró un himno para las fiestas y una de las canciones más sonadas durante el comienzo de la pandemia.

El encuentro entre Karol G y Grupo Firme

Fue en uno de los conciertos de la cantante colombiana realizado en la Payne Arena el pasado 1 de octubre en la ciudad de Hidalgo, Texas, en los Estados Unidos, en donde tuvo de invitados especiales a Grupo Firme.

Durante una de las pausas del evento, Karol G conversaba con el público cuando decidió dar la sorpresa que el grupo mexicano se encontraba en el recinto para cantar una versión diferente de una de sus canciones más populares.

“La Bichota, la mera mera les trajo un regalo. Hay unos amigos que cantan en vivo su propia versión, así que quiero que se caiga la casa por el Grupo Firme”, señaló la cantante como parte de su presentación.

Ya en el escenario, Grupo Firme comenzó con la interpretación de “Tusa” el éxito de Karol, pero ahora en versión norteña, algo que causó gran emoción y una gran cantidad de gritos entre los fans.

Como no se podían quedar con una sola canción en su reunión, la agrupación norteña también aprovechó para interpretar “Ya Supérame”, la que resultó ser una de las canciones favoritas de Karol G y que cantó como si fuera una más de Grupo Firme. El grupo para despedirse también cantó otro de sus colaboraciones más conocidas “Yo ya no vuelvo contigo”.

Para deleite de todos los fans, los artistas aseguraron que en el futuro realizarán una colaboración especial, por lo que dejaron con ganas de más al público. Los videos de este momento en redes sociales se volvieron virales al ser un encuentro inesperado, pero que dejó muy buenas impresiones.

Karol G muestra su admiración por Grupo Firme

Tanto Karol G como Grupo Firme compartieron en sus redes sociales imágenes del momento como algunas tras bambalinas antes de que el concierto ocurriera y de la buena convivencia que vivieron.

En el caso de la colombiana ocupó sus redes sociales para expresar su admiración por la música del regional mexicano y en especial por Grupo Firme. Al tiempo, aprovechó para agradecer a todos los artistas que han aceptado ser parte de su gira y tener apariciones especiales.

“Desde que empecé esta gira de conciertos con mi música en lugares enormes alrededor del mundo, una de las cosas más brutales que me he dado a mí misma, ha sido poder compartir el escenario con artistas que crecí admirando, de todos los géneros musicales que me encanta escuchar”, explicó Karol. “Ayer, otra noche increíblemente especial, cantando música regional mexicana, que ustedes saben que me encanta, junto a mis amigos de Grupo Firme”.

En el caso de Eduin Caz, cantante de Grupo Firme publicó cuatro fotografías del concierto y de lo que compartieron con Karol G, además del momento en que comenzaron a cantar juntos la canción de “Tusa”.

