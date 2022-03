Fallece actor de Los Sopranos, Paul Herman

Este miércoles, el actor estadounidense Paul Herman falleció a los 76 años, así lo dio a conocer Michael Imperioli, compañero de profesión.

"Nuestro amigo y colega Paul Herman ha fallecido" escribió Imperioli, quien lo definió en la misma publicación como "un tipo genial, un narrador de historias de primera clase y un gran actor".

Herman es recordado en películas como "Buenos Muchachos" y en series como "Los Sopranos". Hasta el momento no se ha dado a conocer más detalles sobre la causa de muerte del interprete.

"Goodfellas, Once Upon a Time in America , The Irishman y, por supuesto, The Sopranos son algunas de las películas más destacadas", escribió Imperioli recordando al actor.

Sin embargo, su papel más recordado fue el de Peter "Beansie" Gaeta en "Los Sopranos", una serie que se popularizó a principios del siglo XXI y en la que compartió reparto con el propio Imperioli.

En esta, Herman encarnó el personaje de Beansie, un traficante de drogas muy vinculado a la mafiosa familia DiMeo y que cautivó a gran parte del público.

Herman debutó en el mundo del cine en 1982 con "Dear Mr. Wonderful", un filme de producción alemana y género dramático protagonizado por Joe Pesci.

Tras esto, encadenó papeles en la misma década con cintas como "The Pope of Greenwich Village", "The Cotton Club", "The Purple Rose of Cairo" y "The Last Temptation of Christ".

Asimismo, pasó por la pequeña pantalla, donde se le pudo ver en "Miami Vice", "Spenser: For Hire", "The Equalizer" o "Entourage".

